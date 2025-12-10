B1 Inregistrari!
Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții

Ana Maria
10 dec. 2025, 14:59
Românii cer măsuri urgente după dezvăluirile Recorder. Nicușor Dan și Ilie Bolojan, bombardați cu mesaje pe Facebook. Cum s-au mobilizat internauții
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce i-au cerut românii lui Nicușor Dan după documentarul Recorder
  2. Ce i-au transmis românii premierului Ilie Bolojan, după documentarul publicat
  3. Cum s-au mobilizat românii, în online, după documentarul Recorder
  4. De ce se mută furia din online în stradă
  5. Ce dezvăluiri face documentarul Recorder

Publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată” a provocat o explozie de reacții în mediul online. Mii de români au luat cu asalt paginile de socializare ale președintelui Nicușor Dan și ale premierului Ilie Bolojan, cerând intervenții imediate și măsuri concrete pentru reforma sistemului de justiție. Tonul mesajelor este unul dur, iar presiunea publică crește de la oră la oră.

Ce i-au cerut românii lui Nicușor Dan după documentarul Recorder

Ultima postare a președintelui Nicușor Dan, publicată în timp ce documentarul Recorder devenea viral, nu avea legătură cu justiția, ci cu o vizită oficială în Franța. Cu toate acestea, secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje care cer reacții ferme.

Printre ele se regăsesc mai multe mesaje de acest gen:

„Nicușor Dan poate aveți timp să vă uitați unde este România, poate vă uitați la ultimul documentar Recorder!!”

„Pe avion spre casă, vă recomandăm noul documentar Recorder, domnule Nicușor Dan!”

„Recorder a pus pe tavă problema din justiție… Așteptăm măsuri urgente și clare. Demisii și acuzații penale în vârful piramidei”

„Ca simplu cetățean, aștept o reacție și acțiuni din partea Președintelui țării în care trăiesc. Stim cu totii ca Justitia e oarbă, dar la noi se pare că e oarbă doar pentru cetățenii de rând…. ”

„Orice faceți e degeaba dacă justiția nu există”

Mulți susținători recunosc deschis dezamăgirea:

„Atât timp cât justiția nu există (am urmărit documentarul Recorder), puteți să faceți orice altceva… faceți degeaba! V-am votat… vrem REZULTATE reale”

„Nicușor Dan, uitați-vă la documentarul Recorder despre Justiția capturată. Ilie Bolojan, aceeași recomandare. Așteptăm poziționările dvs și măsuri concrete. Pentru asta v-am votat înainte de toate.”

Postarea de pe pagina președintelui a strâns peste 1.300 de comentarii, majoritatea făcând trimitere directă la documentarul Recorder „Justiție capturată”.

Ce i-au transmis românii premierului Ilie Bolojan, după documentarul publicat

Premierul Ilie Bolojan a devenit, la rândul lui, ținta mesajelor publice. Românii i-au cerut să iasă public și să explice ce măsuri va lua Guvernul.

Printre mesajele publicate pe pagina lui se regăsesc următoarele:

„Hai cu ceva acțiuni legate de mafia din justiție. Se găsesc detalii la Recorder.”

„Domnule Prim Ministru, încrederea în Statul Român nu poate exista fără o Justiție Independentă! Vă rog luați atitudine și măsuri legat de reportajul Recorder!”

„Așteptăm să ieșiți public și să ne spuneți ce facem după noul material de la Recorder.”

Cum s-au mobilizat românii, în online, după documentarul Recorder

Discuțiile despre documentarul Recorder „Justiție capturată” s-au extins rapid pe Reddit și Facebook. Utilizatorii s-au organizat și i-au îndemnat pe alții să lase comentarii pe paginile oficiale ale liderilor politici.

Un mesaj devenit viral spune: „Propun să spamăm linkul de la reportajul recorder în comentariile postărilor lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan…”

Alții au propus trimiterea de e-mailuri către Administrația Prezidențială sau organizarea de acțiuni publice.

De ce se mută furia din online în stradă

Nemulțumirea nu a rămas doar în mediul virtual. Pentru azi, miercuri, a fost anunțat un protest în fața CSM, pe Calea Plevnei din București, la ora 19, ca reacție directă la investigația publicată de Recorder. Organizatorii cer reforme clare și susțin că legislația actuală favorizează abuzurile.

Mesajul organizatorilor arată miza protestului:

„Cerem, printre altele, schimbarea legislației pentru a preveni numeroase abuzuri (cum ar fi eliminarea prescripției pentru faptele de corupție sau eliminarea posibilității ca magistrații să aleagă procurorii care îi anchetează). Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susținerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraților din țară, care sunt majoritar integri, dar care din frică față de administrația coruptă, sunt reduși la tăcere.”, au transmis organizatorii protestului care ar urma să aibă loc în fața CSM, potrivit Libertatea.

Ce dezvăluiri face documentarul Recorder

Documentarul prezintă acuzații grave legate de blocarea dosarelor de corupție, schimbări suspecte de complete de judecată și marginalizarea magistraților incomozi. Sunt prezentate cazuri concrete, inclusiv situația lui Marian Vanghelie.

De asemenea, una dintre figurile centrale analizate de Recorder privind adevărata față a justiției din România este Lia Savonea, despre care se spune că ar fi avut un traseu controversat.

Materialul a depășit sute de mii de vizualizări în nicio zi de la publicarea lui și continuă să alimenteze dezbaterea publică.

