Scandal pe tema ANRE, în Parlamentul României. George Niculescu, șeful Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, a prezentat raportul privind reducerea salariilor și a numărului de posturi din instituție, conform reformei adoptate de Guvernul Bolojan. Niculescu a fost luat la rost de deputatul neafiliat Dumitru Coarnă. Social-democratul Adrian Solomon, președintele de ședință, a intervenit și l-a amenințat pe Coarnă că îl lasă fără microfon.

Cum s-au certat Adrian Solomon și Dumitru Coarnă în Parlament

„Vă considerați vinovat pentru cei trei morți și pentru explozia (din Rahova) în care oamenii și-au pierdut averea de-o viață?”, l-a întrebat deputatul Dumitru Coarnă pe președintele .

Șeful de ședință, social-democratul Adrian Solomon, a intervenit și i-a spus lui Coarnă să nu mai adreseze întrebări lacrimogene.

„Dacă pentru dvs e lacrimogen… E o familie care a îngropat o tânără gravidă. E un lucru extrem de grav, care se poate întâmpla oricând în România. ANRE a autorizat o firmă care avea un simbol sexy acolo. Cum numai dvs angajați toate doamnele sexy din România?”, a replicat Coarnă.

Solomon l-a îndemnat apoi ironic să se calmeze, să nu facă un AVC: „Degeaba ați fost polițist, vreți să scoateți lucruri acum care sunt în anchetă. Vă rog să vă liniștiți, e departe SMURD-ul, faceţi un accident (vascular), Doamne fereşte! ANRE nu va poate rezolva accidentul vascular aici”.

Solomon i-a cerut apoi lui Coarnă să nu mai exagereze: „Ar trebui să ne referim la obiectul ședinței de astăzi”.

„Obiectul e viața noastră, ei nu fac altceva decât să ne distrugă”, i-a replicat Dumitru Coarnă, momentul în care Adrian Solomon a amenințat că-i taie microfonul: „Nu exagerați că putem scoate microfonul din priză”.

Ce economii face, de fapt, ANRE și ce spune șeful Autorității despre salariul său

George Niculescu, , a declarat că prin aplicarea legii vor pleca doar patru din 293 de angajați ai instituției.

Întrebat de HotNews ce fel de restructurare e aceasta, Niculescu a invocat Legea 145/2025 „care vorbește despre reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane”.

De asemenea, întrebat în ce măsură este justificată indemnizația sa de 15.000 de euro lunar, în condițiile în care omologii săi din Spania sau Franța au mai mici, George Niculescu a răspuns: „Să vă spun un lucru cât se poate de sincer și adevărat. Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”.