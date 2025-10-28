B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)

Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
28 oct. 2025, 16:35
Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE: „Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?” (VIDEO)
Scandal în Parlament, la audierea șefului ANRE. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Cum s-au certat Adrian Solomon și Dumitru Coarnă în Parlament
  2. Ce economii face, de fapt, ANRE și ce spune șeful Autorității despre salariul său

Scandal pe tema ANRE, în Parlamentul României. George Niculescu, șeful Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, a prezentat raportul privind reducerea salariilor și a numărului de posturi din instituție, conform reformei adoptate de Guvernul Bolojan. Niculescu a fost luat la rost de deputatul neafiliat Dumitru Coarnă. Social-democratul Adrian Solomon, președintele de ședință, a intervenit și l-a amenințat pe Coarnă că îl lasă fără microfon.

Cum s-au certat Adrian Solomon și Dumitru Coarnă în Parlament

„Vă considerați vinovat pentru cei trei morți și pentru explozia (din Rahova) în care oamenii și-au pierdut averea de-o viață?”, l-a întrebat deputatul Dumitru Coarnă pe președintele ANRE.

Șeful de ședință, social-democratul Adrian Solomon, a intervenit și i-a spus lui Coarnă să nu mai adreseze întrebări lacrimogene.

„Dacă pentru dvs e lacrimogen… E o familie care a îngropat o tânără gravidă. E un lucru extrem de grav, care se poate întâmpla oricând în România. ANRE a autorizat o firmă care avea un simbol sexy acolo. Cum numai dvs angajați toate doamnele sexy din România?”, a replicat Coarnă.

Solomon l-a îndemnat apoi ironic să se calmeze, să nu facă un AVC: „Degeaba ați fost polițist, vreți să scoateți lucruri acum care sunt în anchetă. Vă rog să vă liniștiți, e departe SMURD-ul, faceţi un accident (vascular), Doamne fereşte! ANRE nu va poate rezolva accidentul vascular aici”.

Solomon i-a cerut apoi lui Coarnă să nu mai exagereze: „Ar trebui să ne referim la obiectul ședinței de astăzi”.

„Obiectul e viața noastră, ei nu fac altceva decât să ne distrugă”, i-a replicat Dumitru Coarnă, momentul în care Adrian Solomon a amenințat că-i taie microfonul: „Nu exagerați că putem scoate microfonul din priză”.

Ce economii face, de fapt, ANRE și ce spune șeful Autorității despre salariul său

George Niculescu, șeful ANRE, a declarat că prin aplicarea legii vor pleca doar patru din 293 de angajați ai instituției.

Întrebat de HotNews ce fel de restructurare e aceasta, Niculescu a invocat Legea 145/2025 „care vorbește despre reducerea numărului de posturi, nu de număr de persoane”.

De asemenea, întrebat în ce măsură este justificată indemnizația sa de 15.000 de euro lunar, în condițiile în care omologii săi din Spania sau Franța au lefuri mai mici, George Niculescu a răspuns: „Să vă spun un lucru cât se poate de sincer și adevărat. Nu președintele George Niculescu a stabilit nivelul salariului pentru președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei”.

Tags:
Citește și...
Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
Politică
Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier
Politică
Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier
Ilie Bolojan, izolat la Palatul Victoria. Înțelegeri ascunse între Nicușor Dan și Grindeanu (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, izolat la Palatul Victoria. Înțelegeri ascunse între Nicușor Dan și Grindeanu (VIDEO)
Mișcare surpriză pe scena politică: Sorin Grindeanu a dezvăluit că a discutat la telefon cu Nicușor Dan, înaintea ședinței coaliției: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan” (VIDEO)
Politică
Mișcare surpriză pe scena politică: Sorin Grindeanu a dezvăluit că a discutat la telefon cu Nicușor Dan, înaintea ședinței coaliției: „Eu nu concurez cu Ilie Bolojan” (VIDEO)
Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele” (VIDEO)
Politică
Marcel Ciolacu, înapoi spre Buzău. Grindeanu l-a trecut pe Ciolacu la „și altele” (VIDEO)
Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță, candidat oficial pentru Primăria Capitalei. Ce le promite bucureștenilor (VIDEO)
Claudiu Năsui (USR): „Dacă Guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni” (VIDEO))
Politică
Claudiu Năsui (USR): „Dacă Guvernul tot a crescut taxele și a generat creșteri în lanț de prețuri, atunci ar trebui să taie și de la politicieni” (VIDEO))
Marius Budăi: „În pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut. Doar pentru atât am chinuit populația?”
Politică
Marius Budăi: „În pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut. Doar pentru atât am chinuit populația?”
Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel
Politică
Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel
Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
Politică
Kelemen Hunor, despre subiectul pensiilor magistraților: „Dacă nu închidem acest subiect, vom fi o coaliție care nu este în stare să facă o lege”
Ultima oră
17:08 - Un român este căutat după ce a luat parte la un jaf, într-un cimitir din Italia. Obiectele furate cântăresc peste o tonă
17:08 - Vlad Gheorghe a intrat în cursa pentru Capitală. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov (VIDEO)
16:36 - Veniturile din tranzacțiile cu criptomonede vor fi impozitate. Senatul a eliminat scutirea temporară de la plată
16:31 - Bolojan a găsit înlocuitor pentru Anastasiu. Oana Gheorghiu, noul vicepremier
16:28 - Mara Bănică, postare sinceră despre Andreea Marin: „A fost prima oară când am stat față-n față”. Ce părere și-a făcut jurnalista despre „Zâna Surprizelor”
16:20 - Newsweek: Summitul Trump – Xi Jinping, „glonțul de argint” care l-ar îngenunchea pe Putin. Pe ce mizează SUA
16:04 - Surpriză pe piața auto! Modelul care a detronat mașina preferată a românilor
16:00 - De ce căscăm? Oamenii de știință au aflat adevăratul motiv din spatele unui gest aparent banal
15:56 - Cum pui bani deoparte fără efort și ce greșeli fac majoritatea românilor
15:56 - Credincioșii îl cinstesc astăzi pe Sfântul Iachint de Vicina, întâiul mitropolit al Țării Românești