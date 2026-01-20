Președintele Nicușor Dan a transmis un răspuns la lui Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace. Șeful statului a inițiat un proces de analiză a conținutului și implicațiilor pe care le presupune apartenența la această structură.

Președintele Nicușor, răspuns diplomatic pentru Trump

Într-un comunicat de presă, a transmis că președintele Nicușor Dan a demarat un proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută iniţiativa Preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii şi a securităţii internaţionale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluţii pentru conflictul din Gaza şi pentru alte provocări globale majore”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Această evaluare are drept obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului de consolidare a păcii în lume.

„În acest context, Preşedintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi al Uniunii Europene”, mai precizează comunicatul.

Invitația lui Donald Trump pentru România

Președinția a dat un răspuns, în notă diplomatică, invitației făcută de Donald Trump României, de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Anterior, președintele Nicușor Dan a transmis un alt mesaj în care a salutat invitația primită. El a apreciat inițiativa luI Donald Trump de promovare a păcii și a securității internaționale. De asemenea, a apreciat eforturile dedicate identificării unor soluții la conflictul din Gaza și la provocările globale majore.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

încearcă să creeze un nou organism mondial, un Consiliu de Pace pe care să îl controleze complet. În acest sens, a transmis invitații de participare mai multor șefi de state, între care dictatorii Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko. Invitațiile adresate celor doi, ca și taxa de un miliard de dolari pe care o pretinde în schimbul unui loc în această structură au ridicat semne de întrebare în legătură cu scopurile urmărite.

Președintele Nicușor Dan va lua o decizie documentată

La scurtă vreme după primirea invitației, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională a afirmat că i se pare nepotrivit ca preşedintele Nicuşor Dan să răspundă „în pripă”. El a subliniat importanța acestei inițiative a administrației Trump și propunerea ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace.

Marius Lazurca a subliniat că este o inițiativă care angajează ţara noastră pe termen mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică.

„Preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat Lazurca.