B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele despre o eventuală participare la Consiliul pentru Pace

Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele despre o eventuală participare la Consiliul pentru Pace

Adrian Teampău
20 ian. 2026, 17:50
Răspunsul lui Nicușor Dan la invitația lui Donald Trump. Ce spune președintele despre o eventuală participare la Consiliul pentru Pace
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Președintele Nicușor, răspuns diplomatic pentru Trump
  2. Invitația lui Donald Trump pentru România
  3. Președintele Nicușor Dan va lua o decizie documentată

Președintele Nicușor Dan a transmis un răspuns la invitația lui Donald Trump de a face parte din Consiliul pentru Pace. Șeful statului a inițiat un proces de analiză a conținutului și implicațiilor pe care le presupune apartenența la această structură.

Președintele Nicușor, răspuns diplomatic pentru Trump

Într-un comunicat de presă, Administrația Prezidențială a transmis că președintele Nicușor Dan a demarat un proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, salută iniţiativa Preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, privind promovarea păcii şi a securităţii internaţionale, inclusiv eforturile dedicate identificării unor soluţii pentru conflictul din Gaza şi pentru alte provocări globale majore”, se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale.

Această evaluare are drept obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului de consolidare a păcii în lume.

„În acest context, Preşedintele României a demarat un aprofundat proces de analiză al conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, în special cele din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi al Uniunii Europene”, mai precizează comunicatul.

Invitația lui Donald Trump pentru România

Președinția a dat un răspuns, în notă diplomatică, invitației făcută de Donald Trump României, de a se alătura „Consiliului pentru Pace”. Anterior, președintele Nicușor Dan a transmis un alt mesaj în care a salutat invitația primită. El a apreciat inițiativa luI Donald Trump de promovare a păcii și a securității internaționale. De asemenea, a apreciat eforturile dedicate identificării unor soluții la conflictul din Gaza și la provocările globale majore.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al «Consiliului pentru Pace»”, a transmis  Administraţia Prezidenţială.

Șeful de la Casa Albă încearcă să creeze un nou organism mondial, un Consiliu de Pace pe care să îl controleze complet. În acest sens, a transmis invitații de participare mai multor șefi de state, între care dictatorii Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko. Invitațiile adresate celor doi, ca și taxa de un miliard de dolari pe care o pretinde în schimbul unui loc în această structură au ridicat semne de întrebare în legătură cu scopurile urmărite.

Președintele Nicușor Dan va lua o decizie documentată

La scurtă vreme după primirea invitației, consilierul prezidenţial pentru securitate naţională Marius Lazurca a afirmat că i se pare nepotrivit ca preşedintele Nicuşor Dan să răspundă „în pripă”. El a subliniat importanța acestei inițiative a administrației Trump și propunerea ca România să facă parte din Consiliul pentru Pace.

Marius Lazurca a subliniat că este o inițiativă care angajează ţara noastră pe termen mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică.

„Preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat Lazurca.

Tags:
Citește și...
PSD încearcă să recupereze electoratul de stânga. Sorin Grindeanu cere majorarea pensiilor în 2026
Politică
PSD încearcă să recupereze electoratul de stânga. Sorin Grindeanu cere majorarea pensiilor în 2026
STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea”. Replica premierului: „Eu sunt un om corect”. Ce acuzații i s-au adus
Politică
STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea”. Replica premierului: „Eu sunt un om corect”. Ce acuzații i s-au adus
Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
Politică
Sorin Grindeanu a spus condițiile în care PSD îl va schimba din funcție pe ministrul Justiției: „Eu am mai văzut filmul ăsta”
Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu, un nou atac la Ilie Bolojan. „Te dai Zorro și te lauzi că ai scos țara din rahat” (VIDEO)
Agresivitatea lui Donald Trump și lipsa de reacție a lui Nicușor Dan. Analiza dură făcută de CTP. „Nu existăm, nu ne ia nimeni în serios”
Politică
Agresivitatea lui Donald Trump și lipsa de reacție a lui Nicușor Dan. Analiza dură făcută de CTP. „Nu existăm, nu ne ia nimeni în serios”
George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
Politică
George Simion, atacat din SUA chiar înainte de vizita la Washington. „Nu-l lăsați să intre!” Cine cere ca delegația AUR să nu fie primită
PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
Politică
PSD continuă să îl torpileze pe Ilie Bolojan. Premierul, acuzat că a mințit. „I-a sărăcit pe români degeaba”
Ciucu: „Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor” (FOTO)
Politică
Ciucu: „Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna acesta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor” (FOTO)
Grindeanu spune că „lăutarul” Bolojan ar putea fi schimbat din funcție, aluzie la declarațiile lui Manda
Politică
Grindeanu spune că „lăutarul” Bolojan ar putea fi schimbat din funcție, aluzie la declarațiile lui Manda
Ședință cu scandal la PNL. Ilie Bolojan acuzat că lovește în categoriile defavorizate cu „taxa pe boală”
Politică
Ședință cu scandal la PNL. Ilie Bolojan acuzat că lovește în categoriile defavorizate cu „taxa pe boală”
Ultima oră
19:24 - Taxa care devine obligatorie la ANAF: Anunț de ultimă oră pentru toți românii
19:08 - Amenințările lui Trump au consecințe. Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA
18:33 - PSD încearcă să recupereze electoratul de stânga. Sorin Grindeanu cere majorarea pensiilor în 2026
18:25 - Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
17:29 - Implant dentar cu precizie digitală: cum schimbă tehnologia standardele în implantologie, la DENT ESTET
17:23 - Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
17:18 - Atmosferă tensionată la Forumul Economic de la Davos. Mesajul lui Emmanuel Macron, către Trump: „Prefer statul de drept, mai degrabă decât brutalitatea”
17:04 - STENOGRAME: Bolojan, aspru criticat de colegii din PNL, în timpul ședinței. „Ne înjură lumea”. Replica premierului: „Eu sunt un om corect”. Ce acuzații i s-au adus
16:42 - Pas uriaș pentru Radu Drăgușin în viața personală. Internaționalul român s-a căsătorit civil cu Ioana Stan
16:36 - Elon Musk ar vrea să cumpere Ryanair. Totul a pornit de la o neînțelegere cu directorul general al companiei aeriene