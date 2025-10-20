Se cere demisia lui Bolojan. Simion bate cu pumnul în masă

George Simion și oamenii din AUR cer demisia lui Ilie Bolojan după ce reforma pensiilor speciale a căzut la CCR

Simion cere demisia lui Bolojan

La doar câteva minute după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a , George Simion a și postat pe rețelele sociale un mesaj prin care cere demisia premierului.

„DEMISIA – Un gest onorabil din partea domnului Bolojan.”, a transmis liderul AUR.

Imediat au apărut și alte voci din AUR care au cerut plecarea lui BIlie Bolojan din fruntea Guvernului.

„Acum, că s-a pronunțat CCR pe legea pensiilor speciale ale magistraților,

(i) Bolojan trebuie să își dea demisia; (ii) magistrații trebuie să înceteze imediat protestul; serviciul public al justiției a stat destul, justițiabilii au răbdat suficient.

Altfel, moralitatea în politică nu mai înseamnă nimic, iar dreptul încetează să mai fie organizarea păcii sociale.”, scrie avocatul Gheorghe Piperea.

Ce face Coaliția după respingerea reformei pensiilor speciale

USR a reacționat prin vocea lui Dominic Fritz. Liderul spune că Guvernul nu trebuie să renunțe, iar privilegiile magistraților trebuie tăiate.

„Curtea Constituțională a respins azi legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea.