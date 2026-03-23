Ședință cu miză uriașă pentru viitorul coaliției. Conducerea PSD hotărăște dacă rămâne la guvernare

Adrian Teampău
23 mart. 2026, 08:21
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
PSD se reunește, luni, 23 martie, într-o ședință a Biroului Permanent Național având o miză uriașă pentru viitorul coaliției de guvernare. Social-democrații urmează să decidă calendarul consultării interne cu privire la ieşirea de la guvernare.

Conducerea PSD se întâlnește într-o ședință decisivă

Biroul Permanent Naţional al partidului se reunește, luni, 23 martie, la sediul central, într-o ședință cu miză uriașă pentru viitorul coaliției de guvernare. Conducerea PSD urmează să decidă calendarul pentru consultarea internă cu privire la ieşirea sau nu din guvernul condus de Ilie Bolojan.

Informația cu privire la obiectivele întrevederii Biroului Permanent au fost anunțate, încă de vineri, după adoptarea bugetului de stat pentru 2026, de liderul social-democrat, Sorin Grindeanuî.

„Bugetul contează atunci când colegii mei vor vota şi modul în care s-a derulat activitatea guvernamentală în toate aceste luni, contează modul în care s-a interacţionat în cadrul Guvernului, contează modul în care au fost luate în seamă propunerile PSD. Unele sunt pe plus, dar să fiţi siguri că vom spune şi punctele plus şi punctele minus şi mai ales vom începe cu propria analiză”, a spus președintele PSD.

Şedinţa Biroului Permanent este programată de la ora 10.00 și se va desfășura în sistem hibrid, cu participare fizică şi online.

Social-democrații hotărăsc dacă-l susțin pe Bolojan

Sorin Grindeanu a declarat, că PSD va hotărî, în consultarea internă, dacă-l va mai susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier. Ei vor fi cei care vor stabili dacă este oportună schimbarea premierului.

Totodată, Grindeanu a menţionat că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles pentru a informa Partidul Socialist European despre evaluarea internă. În opinia sa, „toate variantele sunt pe masă”. Grindeanu a subliniat că partdul său nu va susține un guvern minoritar și nici nu va face alianță cu AUR.

„O să merg şi la Bruxelles săptămâna viitoare, întâlniri cu colegii din PES, din Partidul Socialist European, să le expun cum stăm, întâlnire şi cu Antonio Costa, preşedinte al Consiliului, de asemenea socialist. Am să le expun lucrurile cu plusuri şi cu minusuri din coaliţie şi că vom intra în această evaluare internă. De asemenea, luni vom spune şi calendarul pe care îl avem săptămâna viitoare, de regionale în toată ţara, şi când vom face efectiv vot”, a menţionat Sorin Grindeanu.

