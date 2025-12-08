B1 Inregistrari!
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)

Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Dominic Fritz, șeful USR, a susținut o conferință de presă în urma rezultatelor dezamăgitoare ale partidului la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cătălin Drulă, candidatul USR, s-a clasat pe locul patru, acumulând doar 13,9% din voturi.

Șeful USR, primele declarații după înfrângerea din Capitală

În discursul său, Dominic Fritz a recunoscut dificultățile întâmpinate de USR în campania electorală. Șeful USR recunoaște că strategia a fost proastă, iar bucureștenii au avut mai multă încredere în Ciucu.

„Este foarte ușor să dai cu pietre în cel care a pierdut, dar democrația depinde de oameni care fac astfel de pași. Rezultatul candidatului nostru a dezamăgit, am pierdut o bătălie, puteam mai mult. E clar că bazinul reformism a votat cu Ciucu, e clar că are experiență, cred că a fost un vot util, dar și împotriva candidatului extremist.

Ce se va întâmpla în USR în perioada următoare e important pe termen lung pentru ideea reformistă. Înțelegem mesajul: oamenii ne cer mai mult și mai mulți oameni proaspeți. Asta trebuie să ne stimuleze. Trebuie să fie un proiect de reînnoire a USR. Proiectul nostru e în continuare necesar pentru România.”, a declarat Dominic Fritz.

Clasa politică și prezența la vot

Șeful USR a atras atenția că toți politicienii sunt pe un trend descendent, iar oamenii nu mai au încredere. Dovada este prezența slabă la vot.

„Prezența mică la alegerile trebuie să pună toată clasa politică pe gânduri. Cred că ne spune multe despre starea democrației și asta e un pericol pentru noi toți. Întrebarea cum reușim să recâștigăm încrederea acestor oameni care nu mai merg la alegeri, această provocare va fi o prioritate pentru USR.”, a mai afirmat Dominic Fritz.

Alegerile din Capitală au venit cu cea mai mică prezență la vot de după 1989. La închiderea urnelor, la alegerile din București pentru Primăria Capitalei au votat aproape 590.000 de bucureșteni, ceea ce înseamnă 32,71% din totalul alegătorilor.

