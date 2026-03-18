Decizia privind gestionarea populației de urs brun revine în centrul dezbaterii publice, după votul din Senat pentru creșterea cotei de recoltare. Inițiativa, susținută de UDMR, este justificată prin date științifice care indică o creștere semnificativă a numărului de exemplare.

De ce a fost propusă dublarea cotei de recoltare

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că proiectul adoptat prevede majorarea intervențiilor anuale asupra populației de urs brun, pe baza evaluărilor recente. Potrivit acestuia, analiza genetică realizată anterior confirmă existența unei suprapopulări care generează riscuri tot mai mari.

„La iniţiativa UDMR, Senatul a votat dublarea cotei de recoltare pentru gestionarea populaţiei de urs brun. Evaluarea genetică finalizată anul trecut a confirmat ceea ce am semnalat constant în ultimii ani: suprapopularea periculoasă a , extinderea habitatului acestora şi necesitatea unor intervenţii preventive”, a transmis oficialul.

Acesta susține că măsura are rolul de a preveni incidentele și de a proteja comunitățile locale, în special în zonele unde animalele ajung frecvent. Totodată, se urmărește limitarea pagubelor produse în agricultură și reducerea conflictelor dintre oameni și animale, relatează stiripesurse.ro.

Ce presupune concret proiectul votat în Senat

Inițiativa legislativă stabilește un prag anual de 859 de exemplare care pot fi recoltate în scop preventiv, în perioada 2026–2027. Proiectul a trecut de Senat cu o majoritate clară și urmează să fie analizat de Camera Deputaților.

„Dacă şi Camera Deputaţilor va aproba iniţiativa legislativă, în perioada 2026–2027 vor putea fi recoltaţi anual, în scop preventiv, 859 de urşi bruni”, a precizat Tanczos Barna.

Oficialul a subliniat că partidul său a promovat constant măsuri pentru gestionarea acestei probleme, inclusiv intervenții rapide și sprijin pentru prevenirea pagubelor. Printre soluții sunt menționate gardurile electrice, despăgubirile pentru fermieri și evaluările științifice ale populației.

Ce arată datele despre populația de urs brun

Potrivit estimărilor realizate de , numărul urșilor din România este considerabil, situându-se între aproximativ 10.600 și 12.700 de exemplare. Studiul indică și o diversitate genetică ridicată, ceea ce confirmă stabilitatea speciei.

„Acest studiu nu este un exerciţiu academic şi nici un instrument pentru decizii extreme. Este, în primul rând, un instrument de management responsabil, echilibrat, care ne permite să protejăm oamenii, să prevenim conflictele şi, în acelaşi timp, să conservăm o specie importantă”, explica Diana Buzoianu.