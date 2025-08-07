B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)

Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
07 aug. 2025, 22:33
Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)
Publicistul, eseistul și diplomatul Sever Voinescu. Sursa foto: Captură video - Editura Spandugino / YouTube

Publicistul, eseistul și diplomatul Sever Voinescu a declarat joi, pentru B1 TV, că nu e Ion Iliescu vinovat că Justiția nu funcționează, ori că e corupție în România, ori că serviciile fac nefăcute și că, în toți acești ani de când Iliescu nu mai e la putere, ar fi trebuit să facem ceva, în loc să ne lamentăm. De altfel, Voinescu crede că nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine, iar în locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui pur și simplu să ne uităm în oglindă, să ne vedem cum suntem de fapt, să vedem ce putem face și să trecem la treabă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce spune Voinescu despre blamarea lui Iliescu și în 2025
  • Ce spune Voinescu despre incapacitatea Justiției de a-l judeca pe Iliescu și ce avem de făcut pe viitor

Ce spune Voinescu despre blamarea lui Iliescu și în 2025

„Cât despre spectacolul ăsta românesc legat de Iliescu, eu pot înțelege că e normal să-ți pui părerea, dar stau să mă întreb, de fapt, dacă nu cumva furia pe care oamenii o au și acum împotriva lui Iliescu e, de fapt, o formă a neputinței noastre, că, până la urmă, cât timp o să dăm vina pe Iliescu?

Iliescu, cu toate greșelile lui – nu-s aici să-l apăr, Doamne ferește!, sunt departe de a fi un apărător al lui – a avut puterea până prin 1995, apoi a revenit în 2000 și toată lumea recunoaște că din 2000 a revenit altfel și, oricum, din 2000 el n-a prea mai avut puterea, că între timp la gașca asta din PSD apăruse faraonul absolut Adrian Năstase, care deja de prin 2001-2002 conducea toate lucrurile. Astea se știu!

Suntem în 2025. Cât timp o să mai dăm vina pentru neputințele noastre pe Ion Iliescu? Pe mine mă tulbură chestia asta, că avem un discurs al incriminării unor oameni sau situații de de mult. A trecut deja o generație și jumătate de atunci și suntem cum suntem”, a declarat eseistul.

Ce spune Voinescu despre incapacitatea Justiției de a-l judeca pe Iliescu și ce avem de făcut pe viitor

„Eu nu cred că justiția n-a fost capabilă să rezolve aceste dosare și alte mari dosare din cauza lui Iliescu. Cred că cei care azi sunt furioși în legătură cu Iliescu și spun ”n-a fost judecat”, de fapt, trebuie să spună ”Justiția n-a fost în stare să judece”. Iliescu nu trebuie să se judece el singur, să se pună singur în lanțuri, trebuia să avem o Justiție și nu e întâmplători, cred, că acest moment pică… această coincidență extraordinară când avem această tensiune între Guvern și o bună parte societate, pe de o parte, și CSM și corpul magistraților, în cealaltă parte.

Cred că e o binevenită coincidența asta și ar fi bine să reflectăm la ea azi. Cei care sunt supărați pe Iliescu sunt, suntem, de fapt, supărați pe noi înșine. Ar trebui să recunoaștem asta și să încetăm să mai dăm vina pe Iliescu pentru că Justiția nu funcționează, că nu știu cine fură de la CFR, pentru că nu știu ce fac serviciile pe nu știu pe unde, pentru că, pentru că, pentru că….

Gata! Nu mai putem merge înainte dând vina pe Iliescu la nesfârșit! Să ne uităm în oglindă, să vedem exact cum stăm noi, ce suntem în stare să facem, că povestea asta cu rețelele lui Iliescu care se perpetueze pe 50 de ani cât o să se mai perpetueze? Peste 100 de ani românii vor fi tot la fel, îl vor înjura tot pe Iliescu că au nu știu ce rețele perpetuate? Mi se pare un spectacol al neputinței și mă întristează, ca român, tot ceea ce văd”, a mai declarat Sever Voinescu, pentru B1 TV.

B1 TV va difuza vineri, ora 23:00, documentarul „Piața Universității – România”, în regia lui Stere Gulea, Vivi Drăgan Vasile și Sorin Ilieșiu

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Politică
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
Politică
Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Politică
Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Politică
Alexandru Rogobete anunță o reformă sistemul sanitar: „Vorbim de peste 70 de măsuri administrative în domeniul sănătății, în perioada următoare” (VIDEO)
Ministrul Sănătății: În centrele pentru pacienții arși vom avea norme cât mai aproape de realitatea europeană. Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți (VIDEO)
Politică
Ministrul Sănătății: În centrele pentru pacienții arși vom avea norme cât mai aproape de realitatea europeană. Am demarat deja un grup tehnic de lucru cu experți (VIDEO)
Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
Politică
Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
Politică
Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
Politică
România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
Politică
Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Politică
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Ultima oră
00:10 - CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
23:59 - Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
23:49 - Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
23:36 - Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
23:26 - Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
23:25 - Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
23:19 - Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
23:02 - Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
22:55 - Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
22:35 - Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse