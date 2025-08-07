Publicistul, eseistul și diplomatul Sever Voinescu a declarat joi, pentru B1 TV, că nu e Ion Iliescu vinovat că Justiția nu funcționează, ori că e corupție în România, ori că serviciile fac nefăcute și că, în toți acești ani de când Iliescu nu mai e la putere, ar fi trebuit să facem ceva, în loc să ne lamentăm. De altfel, Voinescu crede că nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine, iar în locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui pur și simplu să ne uităm în oglindă, să ne vedem cum suntem de fapt, să vedem ce putem face și să trecem la treabă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

Ce spune Voinescu despre blamarea lui Iliescu și în 2025

Ce spune Voinescu despre incapacitatea Justiției de a-l judeca pe Iliescu și ce avem de făcut pe viitor

„Cât despre spectacolul ăsta românesc legat de Iliescu, eu pot înțelege că e normal să-ți pui părerea, dar stau să mă întreb, de fapt, dacă nu cumva furia pe care oamenii o au și acum împotriva lui Iliescu e, de fapt, o formă a neputinței noastre, că, până la urmă, cât timp o să dăm vina pe Iliescu?

Iliescu, cu toate greșelile lui – nu-s aici să-l apăr, Doamne ferește!, sunt departe de a fi un apărător al lui – a avut puterea până prin 1995, apoi a revenit în 2000 și toată lumea recunoaște că din 2000 a revenit altfel și, oricum, din 2000 el n-a prea mai avut puterea, că între timp la gașca asta din PSD , care deja de prin 2001-2002 conducea toate lucrurile. Astea se știu!

Suntem în 2025. Cât timp o să mai dăm vina pentru neputințele noastre pe Ion Iliescu? Pe mine mă tulbură chestia asta, că avem un discurs al incriminării unor oameni sau situații de de mult. A trecut deja o generație și jumătate de atunci și suntem cum suntem”, a declarat eseistul.

„Eu nu cred că justiția n-a fost capabilă să rezolve și alte mari dosare din cauza lui Iliescu. Cred că cei care azi sunt furioși în legătură cu Iliescu și spun ”n-a fost judecat”, de fapt, trebuie să spună ”Justiția n-a fost în stare să judece”. Iliescu nu trebuie să se judece el singur, să se pună singur în lanțuri, trebuia să avem o Justiție și nu e întâmplători, cred, că acest moment pică… această coincidență extraordinară când avem această tensiune între Guvern și o bună parte societate, pe de o parte, și CSM și corpul magistraților, în cealaltă parte.

Cred că e o binevenită coincidența asta și ar fi bine să reflectăm la ea azi. Cei care sunt supărați pe Iliescu sunt, suntem, de fapt, supărați pe noi înșine. Ar trebui să recunoaștem asta și să încetăm să mai dăm vina pe Iliescu pentru că Justiția nu funcționează, că nu știu cine fură de la CFR, pentru că nu știu ce fac serviciile pe nu știu pe unde, pentru că, pentru că, pentru că….

Gata! Nu mai putem merge înainte dând vina pe Iliescu la nesfârșit! Să ne uităm în oglindă, să vedem exact cum stăm noi, ce suntem în stare să facem, că povestea asta cu care se perpetueze pe 50 de ani cât o să se mai perpetueze? Peste 100 de ani românii vor fi tot la fel, îl vor înjura tot pe Iliescu că au nu știu ce rețele perpetuate? Mi se pare un spectacol al neputinței și mă întristează, ca român, tot ceea ce văd”, a mai declarat Sever Voinescu, pentru B1 TV.

