Sighiartău (PNL): Ideea comasării alegerilor aparține PSD-iștilor. Ei au încercat să ne întindă o capcană și au un singur țel / Sunt tot mai multe voci în PNL care spun că trebuie să luăm în calcul inclusiv ruperea totală de PSD (VIDEO)

Deputatul Robert Sighiartău, vicepreșeidnte PNL, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că există o logică pentru mutarea alegerilor locale în vară, căci ele mereu au fost atunci, dar discuția despre comasarea cu europarlamentarele din 9 iunie e în impas deoarece PSD vrea la schimb ca PNL să-l susțină pe Marcel Ciolacu la prezidențiale. Sighiartău a repetat chiar de mai multe ori că e absolut exclus ca acest lucru să se întâmple sau ca vreun liberal să pună ștampila pe Ciolacu la prezidențiale.

Totodată, deputatul a mai afirmat că a crescut numărul vocilor din PNL care vorbesc despre desprinderea de PSD din cauza atitudinii social-democraților.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

De ce negocierile dintre PNL și PSD privind comasarea alegerilor sunt „în impas”

Robert Sighiartău a afirmat întâi că negocierile cu PSD pentru comasarea alegerilor „sunt, în acest moment, în impas din cauza neseriozității PSD”.

„Cei care au adus pe tapet această ideea a comasării alegerilor au fost cei de la PSD. Au încercat să ne întindă o capcană, cum fac ei de obicei, să obțină candidatul comun la prezidențiale, adică dl Ciolacu să devină la președinția României. Adică să alegi, vezi Doamne, președintele României la un colț de masă, între doi președinți de partid, și nu de către popor. O aberație a PSD.

, și eram o voce destul de singulară în PSD, că PNL nu e un partener loial, că la bine răspunde cu rău, că atunci când ești corect, încearcă să te fraierească”, a mai spus deputatul PNL.

Sighiartău a respins apoi de comasarea alegerilor: „Toată strategia PNL a fost să mergem în alegeri europalamentare fără să avem alegeri locale si altele. Această chestiune a comasării alegerilor europarlamentare cu localele a venit de la PSD tocmai să întindă această capcană și să eară mai mult de la PNL. A fost o tactică a lui Ciolacu să-și asigure candidatura a prezidențiale. Cred că am fost primul politician care a zis că Ciolacu se visează președinte. Am spus-o anul trecut. Și că el își dorește ca PNL să lipească afișe pentru dânsul. Am spus-o în ședințele de anul trecut colegilor mei că nu voi lipi niciodată afișe pentru Ciolacu. (…) Niciun liberal nu va pune ștampila pe Ciolacu și Ciolacu nu va câștiga prezidențialele în niciun context”.

Va rupe PNL coaliția cu PSD?

Întrebat dacă se va rupe coaliția, Robert Sighiartău a răspuns: „Sunt tot mai multe voci a unor colegi, care anul trecut spuneam altceva , care spun că da, trebuie să luăm în considerare inclusiv ruperea totală de ei, având în vedere cum se comportă cu noi și nu doar cu noi, ”.

El a repetat apoi că e „imposibil, imposibil” ca Ciolacu să obțină sprijinul PNL pentru candidatura la prezidențiale: „Aici s-a blocat discuția. Toți românii trebuie să știe că Marcel Ciolacu vrea el să se înscăuneze candidat, să ajungă președinte și cu comasarea”.

De asemenea Robert Sighiartău a punctat că e „total exclus” ca PNL să-l susțină la prezidențiale pe Ciolacu chiar dacă i se promite la schimb funcția de premier sau orice alte funcții.

Sighiartău: Argumentul cu economisirea de bani e penibil

Totodată, Robert Sighiartău a mai spus că „are o logică” să aduci alegerile locale în iunie deoarece așa au fost mereu. Ele au fost amânate doar în 2020, în toamnă, din cauza pandemiei.

Pe de altă parte, aceste discuții și certuri continue pe tema comasării „mi se pare că pot amplifica aceste formațiuni extremiste”.

Deputatul PNL a mai declarat că „fals” e și argumentul că e nevoie de comasare pentru a se face economii de bani: „Astea sunt periculoase, că eu am auzit dictatori care foloseau argumentele astea în alte țări. Deci cu astea trebuie să se termine, că cei care le spun sunt penibili”.