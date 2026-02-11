B1 Inregistrari!
Dragoș Sprînceană estimează că AUR „a aruncat 10 milioane de euro pentru SUA, fără niciun rezultat": „Vă dați seama cum puteau să beneficieze românii de acești bani?" / Ce a spus despre Nicușor Dan și politica externă a României (VIDEO)

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 23:50
Afaceristul Dragoș Sprînceană. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce a spus Dragoș Sprînceană despre George Simion și AUR
  2. Ce a spus Dragoș Sprînceană despre Nicușor Dan și politica externă a României

Omul de afaceri Dragoș Sprînceană, care susține că are „relații cu Guvernul SUA”, estimează că AUR a irosit 10 milioane de euro în încercarea eșuată de a-l duce pe liderul său, George Simion, pe lângă președintele american Donald Trump. „Vă dați seama cum puteau să beneficieze mulți români de aceste 10 milioane?”, a spus afaceristul. Acesta a mai afirmat că liderii AUR nu au acces la factori de decizie din jurul lui Trump.

Pe de altă parte, Dragoș Sprînceană a declarat că, din informațiile pe care le are, președintele Nicușor Dan nu a primit nicio invitație personală de a merge la Casa Albă, ci doar a fost invitat la prima reuniune a Consiliului de Pace condus de Donald Trump.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Dragoș Sprînceană despre George Simion și AUR

„Eu i-am avertizat de la început (pe cei de la AUR) că dacă vor avea curajul să spună că ce zic eu e o minciună, eu voi veni și cu dovezile, ceea ce-am și făcut. Cum ei continuă să acuze că ar fi o minciună, eu arăt și mesajele pe care le am cu dumnealor, arătând minciunile pe care le spun. Și las poporul să decidă. (…) Ei continuă să mintă, nu se face așa ceva”, a afirmat întâi afaceristul.

Întrebat în ce context Simion i-a cerut să facă donații de niște milioane de euro, Sprînceană a răspuns: „Mi-a spus că partidul… Mereu m-a invitat în AUR. I-am explicat că nu pot datorită relațiilor mele cu Guvernul SUA”.

El a explicat apoi că Simion i-a cerut să-l ajute cu „un spital mobil”. Simion i-a spus că fiecare spital mobil pe care vrea să-l pună în funcțiune costă un milion. Numai că Sprînceană a făcut propriile verificări și a aflat că „nu costă un milion; ce fac ei cu banii nu e treaba mea și nu vreau să mă pronunț că nu știu, dar spitalul mobil nu costă un milion!”.

Omul de afaceri a mai spus că acum mulți ani a făcut parte, vreme de 6 luni, din PNL, dar a fost nevoit să se retragă din același motiv de incompatibilitate, având în vedere relațiile sale cu Guvernul american. Și, oricum, în cele 6 luni „nu am făcut nimic, că stăteam în SUA”.

Afaceristul a explicat apoi cum ar fi putut George Simion să-i convingă pe americani să ne mențină vizele: ar fi mers la ei cu un dosar, cu care ar fi încercat să-i convingă de faptul că noi mințim cu acea rată de calificare în program.

Numai că în acea perioadă tocmai se instalase a doua Administrație Trump și „nu-i păsa nimănui de România și de Visa Waiver, fără să fi fost ajutați”.

Sprînceană a afirmat apoi că a vorbit personal cu secretara de la Department of Home Security și „am ajutat România să reintre în reevaluare și tot ce trebuie să facă Guvernul României e să repornească totul de la început și să fie reevaluată”.

Întrebat câți bani a dat AUR pentru lobby pentru a ajunge la Trump, Sprînceană a răspuns; „Negru pe alb, din ultimul contract care a fost făcut public și pe care-l am și eu în posesie, cere 4,6 milioane. Deci numai din contractul ăla. După estimările noastre, undeva peste 10 milioane de euro au fost aruncați pentru SUA fără niciun rezultat și niciun câștig. Vă dați seama cum puteau să beneficieze mulți românii de aceste 10 milioane?”.

De asemenea, întrebat dacă liderii AUR au acces la factori de decizie din jurul lui Trump sau la Trump însuși, acesta a răspuns: „nu, nici pe departe”. El a punctat că americanii discută cu guvernanții, căci ei au putere de decizie, nu cu membrii opoziției, „că nu au de ce”.

Ce a spus Dragoș Sprînceană despre Nicușor Dan și politica externă a României

Cât despre raportul Comisiei Juridice a Camerei Reprezentanților, care face referire la alegerile anulate din România, Dragoș Sprînceanu afirmă că „acel raport conclude că nu au fost interferențe rusești atât de mari încât să influențeze alegerile din România”.

Pe final, Dragoș Sprînceană a declarat că și-ar dori, român fiind, ca România să fie mai apropiată de Statele Unite. Pe de altă parte, „lumea trebuie să înțeleagă că România trebuie să colaboreze în primul și-n primul rând mai mult cu UE, datorită faptului că primește bani de la UE și depinde de deciziile Comisiei Europene, și ar trebui să dezvolte parteneriate strategice și militare cu SUA, că SUA sunt cele care te pot apăra”.

De asemenea, Sprînceană a susținut că, din informațiile pe care le are, președintele Nicușor Dan nu a fost invitat personal la Casa Albă, ci doar la Washington pentru reuniunea Consiliului de Pace. „Eu știu în ce situație precară se află România acum, dar dacă vrea să-și îmbunătățească relațiile cu SUA, România trebuie să intre în acel Consiliu al Păcii, dacă Constituția României o permite”, a mai precizat afaceristul.

