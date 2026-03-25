Simion lovește în PSD! George Simion respinge zvonurile privind o întâlnire cu Ilie Bolojan și lansează critici dure la adresa PSD, pe care îl acuză de jocuri politice.

Liderul , George Simion, a reacționat public după apariția unor informații potrivit cărora ar fi avut o întâlnire cu Ilie Bolojan. Acesta respinge categoric scenariul și acuză PSD că ar răspândi astfel de zvonuri pentru a distrage atenția de la problemele interne.

Într-un mesaj publicat pe , Simion a lansat un atac dur la adresa social-democraților, despre care spune că evită să iasă de la guvernare și încearcă să creeze diversiuni în spațiul public.

Simion lovește în PSD! De ce spune că PSD „inventează scenarii”

George Simion susține că informațiile privind o presupusă întâlnire cu Ilie Bolojan nu sunt reale și ar face parte dintr-o strategie de manipulare politică.

„Domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR si, în general, cu oricine se poate numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare, de la NORDIS la toate șpăgile care îi fac vulnerabili.

Și fac balet pe seama ieșirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie. Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie, v-am zis că nu au voie.

Așa ca folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aș fi văzut cu Bolojan și cine știe ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicușor Dan (ei fiind cei care l-au votat prin primarii lor).

După cum inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupți).

Realitatea e că sunt disperați. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Și ei nu au voie să iasă de la guvernare după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor…

Strângeți rândurile, români, puterea trebuie luată din mâna lor!”, scrie Simion pe Facebook.

Ce spune PSD despre viitorul guvernării

Sorin Grindeanu a explicat că PSD nu va lua o decizie privind rămânerea la guvernare fără o analiză internă amplă. Acesta a precizat că social-democrații vor organiza o consultare la nivelul partidului, la care vor participa aproximativ 5.000 de membri.

Procesul va include o etapă de autoevaluare, urmată de o analiză detaliată a activității guvernamentale din ultimele luni.

Se pregătește PSD să iasă de la guvernare

Potrivit declarațiilor făcute de Sorin Grindeanu, partidul își dorește în primul rând „o clarificare a situației” după aproximativ 10 luni de guvernare.

Decizia finală privind viitorul coaliției ar urma să fie luată abia după finalizarea consultărilor interne, ceea ce indică faptul că, cel puțin pe termen scurt, PSD nu va face o schimbare bruscă de direcție.