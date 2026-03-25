George Simion îi ia la mișto pe PSD-iști: „Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare". S-a întâlnit sau nu liderul AUR cu Bolojan?

Ana Maria
25 mart. 2026, 13:33
Sursă foto: Facebook/George Simion

Simion lovește în PSD! George Simion respinge zvonurile privind o întâlnire cu Ilie Bolojan și lansează critici dure la adresa PSD, pe care îl acuză de jocuri politice.

Liderul AUR, George Simion, a reacționat public după apariția unor informații potrivit cărora ar fi avut o întâlnire cu Ilie Bolojan. Acesta respinge categoric scenariul și acuză PSD că ar răspândi astfel de zvonuri pentru a distrage atenția de la problemele interne.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Simion a lansat un atac dur la adresa social-democraților, despre care spune că evită să iasă de la guvernare și încearcă să creeze diversiuni în spațiul public.

Simion lovește în PSD! De ce spune că PSD „inventează scenarii”

George Simion susține că informațiile privind o presupusă întâlnire cu Ilie Bolojan nu sunt reale și ar face parte dintr-o strategie de manipulare politică.

Domnii din PSD sunt nervoși nevoie mare: sunt într-o coaliție cu Nicușor Dan, Bolojan, USR si, în general, cu oricine se poate numai nu cu AUR. Nu pot părăsi această Coaliție pentru că au dosare, de la NORDIS la toate șpăgile care îi fac vulnerabili.

Și fac balet pe seama ieșirii de la guvernare. Ultimul termen: 20 aprilie. Nu se va întâmpla nimic pe 20 aprilie, v-am zis că nu au voie.

Așa ca folosesc vuvuzelele media să inventeze că m-aș fi văzut cu Bolojan și cine știe ce pact avem. După cum inventau că m-am văzut cu Nicușor Dan (ei fiind cei care l-au votat prin primarii lor).

După cum inventează rupturi în partidul AUR sau în rândul parlamentarilor AUR (reamintesc că suntem singurii care nu am putut fi rupți).

Realitatea e că sunt disperați. Dacă nu ies de la guvernare, vor dispărea sau Grindeanu va fi mazilit. Și ei nu au voie să iasă de la guvernare după cum nu au avut voie să indexeze pensiile, să oprească închiderea minelor sau să redea CASS-ul mamelor…

Strângeți rândurile, români, puterea trebuie luată din mâna lor!”, scrie Simion pe Facebook.

Ce spune PSD despre viitorul guvernării

Sorin Grindeanu a explicat că PSD nu va lua o decizie privind rămânerea la guvernare fără o analiză internă amplă. Acesta a precizat că social-democrații vor organiza o consultare la nivelul partidului, la care vor participa aproximativ 5.000 de membri.

Procesul va include o etapă de autoevaluare, urmată de o analiză detaliată a activității guvernamentale din ultimele luni.

Se pregătește PSD să iasă de la guvernare

Potrivit declarațiilor făcute de Sorin Grindeanu, partidul își dorește în primul rând „o clarificare a situației” după aproximativ 10 luni de guvernare.

Decizia finală privind viitorul coaliției ar urma să fie luată abia după finalizarea consultărilor interne, ceea ce indică faptul că, cel puțin pe termen scurt, PSD nu va face o schimbare bruscă de direcție.

Citește și...
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Politică
Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Politică
Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Politică
Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
Politică
Ministra Mediului, dezvăluiri explozive despre Romsilva. Ce a descoperit Buzoianu: “Ce credeți că am aflat astăzi?”
Probleme în tabăra suveranistă? Anca Alexandrescu îl acuză pe afaceristul Mohamad Murad că vrea să rupă AUR. Scandal pe bani și interese (VIDEO)
Politică
Probleme în tabăra suveranistă? Anca Alexandrescu îl acuză pe afaceristul Mohamad Murad că vrea să rupă AUR. Scandal pe bani și interese (VIDEO)
Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței
Politică
Surse: Cum a început PSD retragerea de la guvernare. PNL îi acuză pe social-democrați că au încălcat art. 21 din protocolul Alianței
Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii
Politică
Mirabela Grădinaru, în vizită la Georgetown University. Partenera președintelui a discutat despre utilizarea tehnologiei de către copii
PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți
Politică
PSD pune presiune pe Ilie Bolojan. Oamenii lui Grindeanu cer reducerea accizelor la combustibili. Și sindicaliștii boicotează ordonanța pe carburanți
Criza socială se acutizează. Bolojan acuzat că mimează dialogul social. Sindicatele declină invitația la Consiliul Național Tripartit
Politică
Criza socială se acutizează. Bolojan acuzat că mimează dialogul social. Sindicatele declină invitația la Consiliul Național Tripartit
Expoziție despre foametea din Moldova sovietică, inaugurată la Bruxelles de Eugen Tomac. „O astfel de expoziție în inima UE este mai mult decât necesară”
Politică
Expoziție despre foametea din Moldova sovietică, inaugurată la Bruxelles de Eugen Tomac. „O astfel de expoziție în inima UE este mai mult decât necesară”
Ultima oră
15:29 - Românii ar vota masiv AUR. Nemulțumirea față de Guvernul Bolojan atinge cote record (SONDAJ)
15:28 - Răsturnare de situație în cazul copilului de 5 ani care a căzut de la etajul 9. Cine l-ar fi împins
15:07 - Maria Ghiorghiu, viziune tulburătoare despre România: „Nimeni și nimic nu o poate atinge”
15:05 - Legea a fost promulgată de președinte. Ordinul de protecţie va fi comunicat Poliţiei în maxim cinci ore de la decizia instanței
14:59 - Lovitură pentru turiști: Se scumpesc biletele de avion. Care sunt cele mai sigure destinații și ce recomandă specialiștii
14:56 - Ilie Bolojan – cu patronatele, Sorin Grindeanu – cu sindicatele. Fiecare decide în dreptul lui. O ordonanță vede Ilie, alta vede Sorin (VIDEO)
14:50 - Viktor Orbán anunță măsuri dure. Ungaria oprește livrările de gaze către Ucraina
14:38 - Când urmează să adopte Guvernul OUG pentru criza carburanților și ce măsuri concrete se iau
14:35 - Romsilva are un nou director general. Jean Vișan a fost desemnat pentru un mandat de trei ani
14:22 - Lovitură dură pentru agricultură. Fermierii trag pe dreapta din cauza scumpirii carburanților, iar 30% din terenuri pot rămâne nelucrate