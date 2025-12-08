Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD

Comuna Șopot din județul Dolj trăiește scene de comedie. Locuitorii de aici au fost chemați la urne pentru a doua oară în doar șase luni ani, iar rezultatul este unul surprinzător. Au votat același primar doar că omul a candidat la două partide diferite: PSD și PNL.

Primarul cu două partide. PSD i-a anulat mandatul, apoi l-a pus candidat

Primarul Costinel Busduceanu din comuna Șipot din Dolj are o istorie scurtă la primărie, dar zbuciumată. În luna mai a acestui an, Costinel Busduceanu a devenit primar candidând din partea liberalilor.

Bucuria a fost scurtă, fiindcă Tribunalul Dolj i-a invalidat mandatul de primar, pentru că era incompatibil. Mai exact, Costinel Busduceanu era și primar ales, dar și secretar al primăriei. Cererea de invalidare venise de la Prefectură și de la PSD.

Social-democrații l-au acuzat atunci că nu are dreptul să fie primar, iar edilul s-a apărat spunând că ceruse suspendarea din funcția de secretar, dar șefii de la județ nu i-au aprobat-o la timp.

Surpriza însă s-a produs câteva luni mai târziu. Busduceanu a schimbat tabăra. După șase luni, el s-a înscris chiar în partidul care l-a contestat, adică în PSD, și a candidat din nou. A ajuns iar primar în comună, iar social-democrații s-au bucurat de victoria lui.

Toată lumea câștigă

Situația este convenabilă tuturor părților. Mai puțin liberalilor, care au pierdut o primărie.

După ce l-au dat afară pe Costinel Busduceanu, iar apoi l-au băgat la ei în partid, PSD-iștii și-au asigurat astfel victoria în comună, având în vedere că, la alegerile locale din 2024, primărie fusese câștigată de un membru PSD, dar care a demisionat din funcție pentru un post de director. Până și Grindeanu s-a lăudat că a PSD a câștigat de fapt la alegerile de duminică. Nu au pierdut decât în și într-o comună din Sibiu, se laudă liderii PSD.

Iar Costinel Busduceanu și-a îndeplinit visul. Să rămână primar în comună.