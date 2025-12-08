B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD

Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD

Adrian A
08 dec. 2025, 16:27
Situație bizară într-o comună din Dolj. Un primar a candidat de două ori în șase luni. Și din partea PNL și din partea PSD
Cuprins
  1. Primarul cu două partide. PSD i-a anulat mandatul, apoi l-a pus candidat
  2. Toată lumea câștigă

Comuna Șopot din județul Dolj trăiește scene de comedie. Locuitorii de aici au fost chemați la urne pentru a doua oară în doar șase luni ani, iar rezultatul este unul surprinzător. Au votat același primar doar că omul a candidat la două partide diferite: PSD și PNL.

Primarul cu două partide. PSD i-a anulat mandatul, apoi l-a pus candidat

Primarul Costinel Busduceanu din comuna Șipot din Dolj are o istorie scurtă la primărie, dar zbuciumată. În luna mai a acestui an, Costinel Busduceanu  a devenit primar candidând din partea liberalilor.

Bucuria a fost scurtă, fiindcă Tribunalul Dolj i-a invalidat mandatul de primar, pentru că era incompatibil. Mai exact, Costinel Busduceanu era și primar ales, dar și secretar al primăriei. Cererea de invalidare venise de la Prefectură și de la PSD.

Social-democrații l-au acuzat atunci că nu are dreptul să fie primar, iar edilul s-a apărat spunând că ceruse suspendarea din funcția de secretar, dar șefii de la județ nu i-au aprobat-o la timp.

Surpriza însă s-a produs câteva luni mai târziu. Busduceanu a schimbat tabăra. După șase luni, el s-a înscris chiar în partidul care l-a contestat, adică în PSD, și a candidat din nou. A ajuns iar primar în comună, iar social-democrații s-au bucurat de victoria lui.

Toată lumea câștigă

Situația este convenabilă tuturor părților. Mai puțin liberalilor, care au pierdut o primărie.

După ce l-au dat afară pe Costinel Busduceanu, iar apoi l-au băgat la ei în partid, PSD-iștii și-au asigurat astfel victoria în comună, având în vedere că, la alegerile locale din 2024, primărie fusese câștigată de un membru PSD, dar care a demisionat din funcție pentru un post de director. Până și Grindeanu s-a lăudat că a PSD a câștigat de fapt la alegerile de duminică. Nu au pierdut decât în Capitală și într-o comună din Sibiu, se laudă liderii PSD.

Iar Costinel Busduceanu și-a îndeplinit visul. Să rămână primar în comună.

Tags:
Citește și...
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
Politică
Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
Politică
Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Politică
CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
Politică
Presiune pe Bolojan pentru adoptarea legii alegerilor în două tururi. Partidul SENS îi cere să-și asume răspunderea în Parlament
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
Politică
Nicușor Dan i-a transmis felicitări noului primar general. Președintele cere aplicarea referendumului pentru București
Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
Politică
Decizia luată de Anca Alexandrescu, după ce a pierdut alegerile: “Îmi pare foarte rău”
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Politică
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Politică
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Ultima oră
18:00 - Cât costă un bilet pentru cel mai lung zbor cu avionul? Leagă două mari orașe ale lumii, într-o cursă de 29 de ore
17:58 - Cutremur de peste 7 grade în Japonia. Autoritățile au emis alertă de tsunami
17:34 - Scandal în Parlament: AUR și PSD au cerut demisia Dianei Buzoianu. Reacția ministrei: „Sunteți ca un casetofon stricat. Habar nu aveți să citiți un document” (VIDEO)
17:32 - Bătălia finală în instanță: Decizia judecătorilor în cazul lui Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă suveranistul
17:17 - Castele și conace, scoase la vânzare în Franța. Prețurile sunt imbatabile. Costă cât un apartament în București
16:54 - Fiica Oanei Roman are probleme de sănătate: „Trebuie să meargă în fiecare săptămână la control”. Cum s-a declanșat afecțiunea
16:44 - Cum va fi vremea înainte de Crăciun? ANM a publicat prognoza pentru perioada 08-21 decembrie 2025
16:41 - Ce salariu va avea Adi Vasile, noul prezentator Survivor. E mult mai mic decât cel de la CSM București
16:30 - CTP a analizat „realizările” lui Nicușor Dan de când e președinte. Cum arată „rodnicul bilanț”
16:09 - S-a aflat data exactă! Ultima zi în care pensionarii vor mai plăti contribuția CASS de 10% pentru pensiile peste 3.000 lei