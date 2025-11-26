B1 Inregistrari!
Sociologul Gelu Duminică îl votează pe Ciucu la Primăria Capitalei: „Administrator pragmatic, a investit în incluziune socială"

Sociologul Gelu Duminică îl votează pe Ciucu la Primăria Capitalei: „Administrator pragmatic, a investit în incluziune socială”

Ana Maria
26 nov. 2025, 12:52
Sociologul Gelu Duminică îl votează pe Ciucu la Primăria Capitalei: „Administrator pragmatic, a investit în incluziune socială”
Sursa foto: Gelu Duminica
Sociologul Gelu Duminică, cu 27 de ani de experiență în sectorul ONG pentru sprijinirea grupurilor vulnerabile, explică public într-o postare pe Facebook de ce îl va vota pe Ciprian Ciucu pe 7 decembrie.

Gelu Duminică menționează programele pentru reducerea inegalităților în Sectorul 6, guvernarea participativă, politicile anticorupție, locuirea decentă și infrastructura care nu discriminează comunitățile marginalizate. „Pentru mine, Ciprian Ciucu răspunde, în mai mare măsură, cerințelor pe care le am de la cel care îmi cere votul. Așa că îl voi vota pe domnia sa”, a precizat sociologul.

De asemenea, pentru că alegerile sunt într-un singur tur  („o mare prostie care trebuie schimbată dacă vrem cu adevărat meritocrație”, consideră sociologul), Gelu Duminică a anunțat că votul său va fi unul „util”.

De ce nu-l votează pe Drulă, deși îl apreciază

Analizând cei mai importanți candidați la Primăria Capitalei, sociologul notează că Ciprian Ciucu este perceput drept „un administrator pragmatic, cu accent pe infrastructură și digitalizare”.

Pentru Gelu Duminică, criteriul decisiv pentru vot rămâne însă experiența administrativă. „Nu aș ‘risca’ cu un candidat care nu are experiență notabilă în managementul administrației locale”, a afirmat Gelu Duminică referindu-se la Drulă, despre care spune însă că are un profil „reformist și anticorupție”.

Pe proiectele de administrație locală, Ciucu stă mai bine decât Băluță

Comparând realizările în administrația locală dintre primarii Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, sociologul Gelu Duminică vede un avantaj pentru Ciucu.

Duminică subliniază că ambii primari de sector au investit în incluziune socială, dar „cu un plus strategic pentru dl. Ciucu”, datorită accentului pe intervenția timpurie în educație. De asemenea, sociologul menționează efortul lui Ciprian Ciucu cu privire la regenerarea urbană, notând că și aici edilul de la 6 are „un plus major”.

În același timp, Gelu duminică atrage atenția asupra „scandalurilor de corupție – susținerea unor rețele de partid” din sectorul 4, considerând că aceasta este o problemă pentru candidatul PSD.

