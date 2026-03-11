B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România

Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România

Ana Maria
11 mart. 2026, 15:54
Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
Sursa foto: AUR
Cuprins
  1. Risc de cvorum în Parlament! Când are loc ședința plenului reunit
  2. Ce solicitare au făcut Statele Unite către România
  3. Ce a anunțat Nicușor Dan după ședința CSAT

Risc de cvorum în Parlament! Parlamentarii coaliției de guvernare au fost anunțați că trebuie să fie prezenți obligatoriu, miercuri, la ședința de plen reunit a Parlamentului, unde urmează să fie votată solicitarea Statelor Unite privind aducerea în România a unor echipamente militare, avioane și trupe suplimentare.

Prezența este considerată esențială deoarece, potrivit informațiilor din zona parlamentară, parlamentarii AUR ar intenționa să boicoteze ședința. În acest context, există riscul ca votul să nu poată avea loc din cauza lipsei de cvorum.

Risc de cvorum în Parlament! Când are loc ședința plenului reunit

Procedura parlamentară a fost declanșată după ce informările și decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) au ajuns la Parlament prin Poșta Militară.

Potrivit calendarului stabilit, urmează mai întâi ședința Biroului Permanent Reunit (BPR), iar ulterior plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se va reuni începând cu ora 16:00.

Ce solicitare au făcut Statele Unite către România

Potrivit Antena 3 CNN, solicitarea venită din partea Statelor Unite vizează bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

Concret, americanii ar intenționa să disloce în România aproximativ 400-500 de militari, pentru o perioadă limitată, de aproximativ 90 de zile.

Această măsură ar face parte din ajustările strategice ale aliaților NATO pe fondul tensiunilor de securitate din regiune.

Ce a anunțat Nicușor Dan după ședința CSAT

Amintim că, miercuri, Nicușor Dan a anunțat că România va primi avioanele SUA pe baza Mihail Kogălniceanu. Mai este nevoie doar de votul Parlamentului.

„Un punct al discuției de azi în CSAT a fost dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România. E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu.

Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive, și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice.

Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă în ședința care urmează să aibă loc azi, Ele vor fi dislocate în baza acordului de parteneriat între România și Statelele. și este o colaborare a României cu Statele Unite similară în aceste zile cu o colaborare pe care alte țări NATO o fac.

Așa cum am spus, pentru că aceste echipamente și aceste forțe militare să ajungă în România este nevoie de votul Parlamentului. Deci, în urma ședinței CSAT am trimis o scrisoare Parlamentului și o să avem o dezbatere în Parlament în această dupamiază. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, România este o țară sigură.”, a declarat președintele Nicușor Dan după ședința CSAT.

Tags:
