B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP

Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP

Traian Avarvarei
11 mart. 2026, 16:16
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare. Datele interesante ale unui sondaj INSCOP
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Să iasă PSD de la guvernare? Ce spun românii
  2. Datele sondajului

Un sondaj INSCOP arată că 55,7% dintre români consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare. În schimb, 8 din 10 votanți PSD vor ca partidul lor să rămână la guvernare.

Să iasă PSD de la guvernare? Ce spun românii

55,7% dintre români consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare, iar 37,3% că ar trebui să rămână. Alți 7% dintre respondenți au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

Totuși, 8 din 10 votanți PSD vor ca partidul lor să rămână la guvernare. Aceeași părere o au 52% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și doar 19% dintre votanții AUR.

Doar 17% dintre votanții PSD vor ieșirea partidului de la guvernare. Ideea e susținută și de 42% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și 79% dintre votanții AUR.

Sondaj INSCOP. Ce cred românii despre ieșirea PSD de la guvernare. Sursa foto: inscop.ro

Datele sondajului

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 2-6 martie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste, pe categorii socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație). Eroarea maximă admisă a datelor e de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Tags:
Citește și...
Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
Politică
Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
Politică
Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
UPDATE: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au cerut americanii (VIDEO)
Politică
UPDATE: Nicușor Dan a anunțat decizia CSAT: România e de acord cu dislocarea avioanelor SUA la baza Mihail Kogălniceanu. Ce au cerut americanii (VIDEO)
Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
Politică
Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)
Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
Politică
Nu mai înțelege nimeni, nimic. George Simion, susținătorul americanilor, țipă acum că vin americanii (VIDEO)
PSD denunță bugetul propus de Ilie Bolojan. Fost ministru al Finanțelor: „Este făcut să se închidă din pix”
Politică
PSD denunță bugetul propus de Ilie Bolojan. Fost ministru al Finanțelor: „Este făcut să se închidă din pix”
Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan după solicitarea SUA privind baza Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul costă”
Politică
Băsescu îl avertizează pe Nicușor Dan după solicitarea SUA privind baza Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul costă”
Nicușor Dan a convocat ședința CSAT. Solicitarea SUA de a trimite avioane de luptă în România, pe ordinea de zi
Politică
Nicușor Dan a convocat ședința CSAT. Solicitarea SUA de a trimite avioane de luptă în România, pe ordinea de zi
Nicușor Dan, discuții cu liderii europeni din grupul de state „Prietenii Competitivității”: „Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei”
Politică
Nicușor Dan, discuții cu liderii europeni din grupul de state „Prietenii Competitivității”: „Am subliniat nevoia și importanța unor măsuri urgente pentru scăderea prețului energiei”
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Politică
USR, singurul partid care nu vrea ca 2027 să fie „Anul Ilie Năstase”. Motivele invocate
Ultima oră
16:53 - Procurorul general nu pare bun nici de adjunct la DIICOT. Scandal la avizarea lui Alex Florența
16:42 - Armata Română recrutează personal. Ce salarii pot primi cei care aleg o carieră în armată
16:40 - Un bărbat a fost reținut după ce a agresat sexual două femei în Sectorul 4. Cum a fost prins
16:33 - De ce nu a făcut închisoare Șerban Huidu? Explicațiile oferite după 15 ani de la tragedia în care au murit 3 persoane
16:06 - Cei mai bogați români în 2026. Șase nume din România în topul miliardarilor Forbes
15:59 - Germania implementează modelul austriac. Benzinăriile vor putea modifica prețurile o dată în zi
15:54 - Risc de cvorum în Parlament: AUR ar urma să boicoteze votul pentru solicitarea SUA privind bazele militare din România
15:49 - Audierea Oanei Țoiu în Comisia de politică externă s-a transformat într-un circ. Atacurile la adresa ministrei de Externe au venit din toate părțile, iar parlamentarii PSD și UDMR s-au certat și între ei (VIDEO)
15:34 - Newsweek: Cum ne apără „străinii”, puși la zid de Călin Georgescu, în cazul unui atac iranian. Ce apărare are România
15:30 - Război în Orientul Mijlociu. Senatorii democrați se tem că Trump ar putea trimite trupe în Iran