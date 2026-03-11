Un sondaj INSCOP arată că 55,7% dintre români consideră că PSD ar trebui să iasă de la guvernare. În schimb, 8 din 10 votanți PSD vor ca partidul lor să rămână la guvernare.

Să iasă PSD de la guvernare? Ce spun românii

55,7% dintre români consideră că PSD ar trebui să iasă de la , iar 37,3% că ar trebui să rămână. Alți 7% dintre respondenți au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

Totuși, 8 din 10 votanți PSD vor ca partidul lor să rămână la guvernare. Aceeași părere o au 52% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și doar 19% dintre votanții AUR.

Doar 17% dintre votanții PSD vor ieșirea partidului de la guvernare. Ideea e susținută și de 42% dintre votanții PNL, 46% dintre votanții USR și 79% dintre votanții AUR.

Datele sondajului

a fost realizat în perioada 2-6 martie, prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe 1.100 de persoane cu vârsta de 18 ani și peste, pe categorii socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație). Eroarea maximă admisă a datelor e de ±3%, la un grad de încredere de 95%.