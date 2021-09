Sorin Cîmpeanu: Creșele trec în sistemul de educație național, de la 1 octombrie (VIDEO)

Creșele urmează să treacă în sistemul de educație național, începând din data de 1 octombrie. În creșă, costul standard per copil va fi stabilit la 15.000 de lei, a anunțat Sorin Cîmpeanu.

Acest lucru a fost realizat la solicitarea autorităților locale.

„Această OUG reglementează un articol din Legea educației naționale care este prorogat de mai mulți ani.

Autoritățile locale vor decide dacă vor aronda pe lângă grădinițe aceste creșe. Inspectoratele școlare vor finaliza acest proces de preluare până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerului Educației. Finanțarea va fi asigurată de la bugetul de stat.

A fost calculat și aprobat costul standard per preșcolar, per copil în creșă, în valoare de 15.000 de lei per copil în creșă. Este mai mult decât dublu față de costul standard per copil în grădiniță. Este un cost standard care deja este mai mare decât costul standard per elev”, a declarat ministrul Sorin Cîmpeanu.

În ce condiții pot alege creșele să rămână subordonate autorităților locale

Sorin Cîmpeanu a precizat că în cazul în care autoritățile locale nu își exprimă dorința de a trece creșele în subordinea Ministerului, atunci ele vor rămâne în continuare subordonate autorităților locale.

„Autoritățile administrației publice locale vor putea contribui la suplimentarea acestei finanțări, dar finanțarea de bază va fi asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației. Este o schimbare importantă care pregătește integrarea învățământului la nivelul educației timpurii”, a mai declarat ministrul Cîmpeanu.