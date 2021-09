Sorin Cîmpeanu: Toți elevii vor avea manuale anul acesta. Programa pentru liceu va continua să fie învechită

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat joi seara la emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat că elevii vor avea manuale în acest an, dar că programa pentru liceu va continua să fie învechită, având în vedere că atunci când a preluat portofoliul de ministru a găsit planuri-cadru inadecvate:

„Toți elevii vor avea manuale anul ăsta. Asta e vestea bună. Partea proastă este că atunci când am venit la Ministerul Educației am găsit planurile cadru pentru liceu elaborate și vizate, lista disciplinelor și numărul de ore alocat fiecărei discipline. Imediat ce l-am lăsat în dezbatere publică am primit peste 10.000 de solicitări de modificare, inclusiv din partea celor care îl elaborase și avizase înainte. Acele planuri cadru erau inadecvate, nu schimbau mai nimic. Era o cosmetizare, nu răspundeau solicităriid e reformă.

Ne luăm timp, punând în balanță varianta în care pierdem cel mai puțin, am ales să luăm o pauză anul acesta șia nul viitor pentru a avea planuri cadru așa cum ne dorim cu toții”, a declarat Sorin Cîmpeanu.