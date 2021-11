Sorin Cîmpeanu: Vineri va trebui să anunțăm condițiile de reluare a cursurilor. Ne îndreptăm către o decizie descentralizată în funcție de specificul localităților și școlilor (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației, s-a exprimat în favoarea cursurilor cu prezență fizică și a explicat că, cel mai probabil, decizia va fi descentralizată în funcție de specificul fiecărei localități și fiecărei școli. „Nu sunt excesiv de optimist, dar observăm trendul și asta ne dă convingerea că vom putea merge la școală pentru a nu face acești elevi să piardă și mai mult”, a spus oficialul, luni seară, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Sorin Cîmpeanu, pe B1 TV: „Mă feresc de vorbe mari în general, dar primii deja plătesc elevii, după care vom plăti noi toți, întreaga societate, absența școlii”

„Vineri, 5 noiembrie, va trebui să anunțăm condițiile în care poate fi reluată școala. Ne îndreptăm, sunt convins, către o decizie descentralizată în funcție de specificul fiecărei localități și fiecărei școli. Cu alte cuvinte, am văzut la un moment dat o idee să păstrăm decizia la nivel național – gândiți-vă ce ar însemna să avem la nivel național rată de infectare de 6,1 la mie, puțin peste 6 la mie, și în jumătate de țară să n-avem niciun caz de infectare, la limită, oprim școlile în jumătate de țară? Nu, vom lua decizie în funcție de realitatea (…) fiecărei localități. (…) Eu voi încerca să fac auzit și respectat principiul conform căruia școlile trebuie într-adevăr să se închidă ultimele. Până acum, n-am prea dovedit acest lucru”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul interimar al Educației a precizat că aproape 70% din sistemul de învățământ este vaccinat împotriva COVID-19.

„În afară de rata de vaccinare de aproape 70% în rândul personalului din învățământ, elevii să știți că în prima săptămână de școală s-au vaccinat în medie 1.000 pe zi, apoi 2.500 pe zi, apoi 3.500 pe zi și în ultimele zile 4.600 pe zi, deci iată, avem în rândul elevilor o conștientizare destul de importantă cu privire la importanța vaccinării. Vorbesc raportat la populația de elevi eligibilă, peste 12 ani”, a spus el.

Întreaga societate plătește absența școlii, a subliniat Sorin Cîmpeanu.

„Ați văzut că în București am avut aproape două săptămâni peste 16 la mie (rată de infectare, n.r.) și astăzi avem 13,87 la mie. De altfel, și la nivel național am scăzut sub 10 la mie. Nu sunt excesiv de optimist, dar observăm trendul și asta ne dă convingerea că vom putea merge la școală pentru a nu face acești elevi să piardă și mai mult. Mă feresc de vorbe mari în general, dar primii deja plătesc elevii, după care vom plăti noi toți, întreaga societate, absența școlii. O vedem în toate sectoarele societății pe toate planurile lipsa de educație”, a mai afirmat ministrul.

Școala va reîncepe pe 8 noiembrie.