Sorin Cîmpeanu: Fără prezență fizică în școli, nu numai că nu vom recupera ce am pierdut, dar nu vom stopa nici măcar pierderile / Aproape 70% din sistemul de învățământ e vaccinat (VIDEO)

Sorin Cîmpeanu, ministrul interimar al Educației, a subliniat că unica soluție în momentul de față este aceea a prezenței fizice în școli. La „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, luni seară, pe B1 TV, oficialul a explicat că acest lucru va fi posibil în funcție de poziția autorităților sanitare și că Ministerul Educației a întreprins deja câteva demersuri pentru a le ajuta în luare deciziei.

„Îmi place să cred că sunt consecvent. Am exact același punct de vedere, vacanța de două săptămâni, vacanța suplimentară, este maximum ce va putea fi compensat prin săptămâna de Școala Altfel, pentru că tot anul a fost școala altfel, și printr-o săptămână din vacanța de iarnă, deci două săptămâni sunt recuperabile – mai mult, nu. Dacă am avut acest punct de vedere, înseamnă că luni, 8 noiembrie, școala va începe. Când am spus că nu se poate mai mult, am luat în considerare solicitarea elevilor, pertinentă, de a nu pierde nicio zi de cursuri, și nu se va pierde nicio zi de cursuri nici în semestrul I, care avea 14 săptămâni și va avea 14 săptămâni, și nici în semestrul II, care avea 20 de săptămâni și va avea 20 de săptămâni”, a declarat ministrul interimar al Educației.

Întrebat dacă rămâne valabil că școlile vor începe săptămâna viitoare, Sorin Cîmpeanu a confirmat: „Săptămâna viitoare vor începe școlile sigur. Dacă nu e vacanță, sigur încep școlile. Școlile vor începe, ipoteza de bază a Ministerului Educației este cu prezență fizică. Rămân consecvent, fără prezență fizică nu numai că nu vom putea recupera ce am pierdut, dar nu vom putea stopa nici măcar pierderile. Categoric, unica soluție în momentul de față este aceea a prezenței fizice în școli. Prezență fizică va fi posibilă în funcție de punctul de vedere al autorităților sanitare, rata de infectare”.

„Ca să ajutăm în această decizie, eu am cerut de vineri, iar astăzi cea mai mare parte s-au conformat, să se afișeze pe site-ul fiecărei școli, fiecărui inspectorat școlar județean și chiar pe cel al Ministerului Educației rata de vaccinare în rândul personalului din învățământ. Este un element foarte important. La nivel național suntem la aproape 70%, per total sistem de învățământ – sistem de învățământ preuniversitar, 66,5%. E un element important în securitatea elevilor și cadrelor didactice. Al doilea element, pentru că am discutat în fiecare zi cu cei responsabili cu achiziția celebrelor teste pe bază de salivă, am fost asigurat și astăzi că procedura de achiziție este în curs de finalizare, iar până la finalul săptămânii viitoare vom avea disponibile în fiecare școală din România acele teste pe bază de salivă”, a mai precizat Sorin Cîmpeanu.