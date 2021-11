Sorin Grindeanu: „Am sancționat deja capacitatea lui Cîțu de a conduce un guvern prin moțiunea de cenzură. Etapa Florin Cîțu premier a fost depășită”

Sorin Grindeanu a exclus orice posibilitate ca Florin Cîțu să mai fie prim-ministru. El a precizat că PSD a sancționat deja capacitatea lui Cîțu de a conduce un guvern:

Sorin Grindeanu, despre varianta Florin Cîțu-prim-ministru

„Noi am inițiat și am votat o moțiune de cenzură prin care Florin Cîțu a plecat din funcția de premier. Florin Cîțu nu poate fi premier într-un guvern care are în componență PSD. Am sancționat deja capacitatea domnului Cîțu de a conduce un guvern prin moțiunea de cenzură. Etapa Florin Cîțu premier a fost depășită de ceva vreme.

În toată această perioadă pe noi ne-a interesat să venim cu măsuri care să ducă la gestionarea crizelor. Fie că vorbim de criză politică, sanitară, economică, socială. Asta e preocuparea noastră și a românilor. PSD vrea să dea premierul dar nu s-a discutat despre funcții în toate ședințele noastre. S-a discutat despre măsurile pe care putem să le luăm și de aceea e și acest pa pe care îl face PSD-ul. Credem că putem contribui major ca România să poată depăși aceste crize.

Cred că e normal ca, dacă ajungem în acea etapă, pentru că e important să vedem că aceste măsuri vor fi puse în practică. Ponderea pe care fiecare o avem în Parlament acum, nu ne luăm după sondaje. Unii dintre ei ne-au spus ciuma roșie, nu ne-am transformat în crucea roșie dar esențial este ca programul, măsurile să fie prinse în programul de guvernare. România are nevoie rapid de un guvern”, a spus Sorin Grindeanu.

Florin Cîțu susține că PNL va face propria propunere de premier

Florin Cîțu a declarat luni că liberalii se vor duce la Cotroceni cu propria propunere de premier: „PNL va face propria propunere de premier și apo vom vedea. Desemnarea o face președintele României, dar PNL va avea propria propunere de premier”.

Florin Cîțu a precizat că nu va fi acceptată modificarea planului de reforme din PNRR: „Am văzut în aceste zile câteva lucruri pe care le vom discuta, am văzut că se încearcă modificarea PNRR, ceea ce este imposibil. Vor fi negocieri importante”.