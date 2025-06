Sorin Grindeanu: Ar fi trebuit să dăm acest vot dacă intrăm sau nu la guvernare. Am amânat votul de mâine, până când se vor clarifica lucrurile. Cert e că ar trebui repede să avem, totuși, un guvern (VIDEO)

Sorin , liderul PSD, a anunțat joi seară că a amânat votul de mâine, prin care trebuiau să decidă dacă vor intra sau nu la guvernare. Grindeanu a precizat că votul a fost amânat până când se vor clarifica lucrurile.

Sorin Grindeanu a vorbit despre necesitatea formării rapide a unui guvern stabil în România, subliniind importanța stabilității politice pentru țară. El a menționat că PSD a fost deschis la negocieri și că a dorit să participe la formarea unui guvern, dar a insinuat că în prezent problema nu este la ei. De asemenea, a subliniat că România are nevoie de un guvern funcțional, nu interimar.

„Cert e că ar trebui repede să avem, totuși, un guvern”, a spus Grindeanu.

„Am amânat votul de mâine până când se vor clarifica lucrurile”



“Noi în seara asta ne-am întâlnit pentru că, așa cum știți, aveam programat mâine la ora 13:00 un vot extins în partid. Aproape 5000 de oameni, ca să fiu exact 4766 de oameni, care ar fi trebuit să voteze în cunoștință de cauză, știind pe de o parte măsurile fiscale, pe de altă parte știind situația politică sau configurația politică cu un premier desemnat cu o anumită arhitectură, ar fi trebuit să dăm acest vot dacă intrăm sau nu la guvernare.

În acest moment, acest lucru nu mai e valabil. Am amânat votul de mâine până când se vor clarifica lucrurile. Cert e în schimb altceva, că ar trebui repede, totuși, să avem un guvern și să ne mișcăm destul de repede și pentru că avem aceste consilii fiscale, ECOFIN-ul, și fiindcă e pe final, până la urmă, și sesiunea parlamentară, și că România are nevoie de un guvern stabil, nu de unul interimar”, a declarat Grindeanu.

„Vrem să fim parte a soluției, doar că, în acest moment, nu e problema la noi”

Grindeanu a fost întrebat și despre neînțelegerile dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan pe tema creștereii TVA-ului.

“Sunt convins că amândoi vor comunica în perioada următoare. Eu ce pot să comunic, pot să comunic din partea PSD. PSD-ul și-a oferit în toate aceste săptămâni buna-credință. Am spus că putem face parte dintr-o majoritate, că vrem să asigurăm stabilitatea țării, că vrem să avem un guvern stabil, că mergem la toate acele grupuri de lucru, fie la Cotroceni, fie la Guvern, fie la Parlament, pentru a găsi soluții și a avea un guvern stabil. Și continuăm să avem această atitudine în continuare. Nu înțelegem să fugim. N-avem de ce, vrem să fim parte a soluției, doar că, în acest moment, nu e problema la noi”, a mai menționat liderul PSD.

„Eu sunt optimist și cred că vom găsi soluții în perioada următoare”

Grindeanu a fost întrebat și despre varianta impozitului progresiv, dacă PSD-ul o susține în continuare.

“Haideți să vedem … noi susținem acele măsuri fiscale, haideți să vedem care e, până la urmă, momentul în care se va debloca situația fiindcă a părut că e deblocată, noi am avut grijă să spunem de fiecare dată că vrem să păstrăm veniturile, fie că vorbim de pensii, fie că vorbim de salarii a celor care sunt cu venituri mici și mijlocii, sunt lucruri de la care nu abdicăm. Pare că s-a înțeles, de aceea am și mers înainte și am înaintat în aceste discuții.

Eu sunt optimist și cred că vom găsi soluții în perioada următoare. PSD-ul este, în acest moment, într-o situație în care, așa cum am spus, vom trata constructiv toate lucrurile, dar, totodată, am vrea să și avem foarte repede un guvern”.