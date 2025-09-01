B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”

Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”

Elena Boruz
01 sept. 2025, 18:29
Sorin Grindeanu respinge zvonurile despre o nouă creștere a TVA: „Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Sorin Grindeanu, președintele interimar PSD, a respins informațiile apărute în spațiul public, conform cărora va exista o nouă majorare a TVA. Liderul PSD a abordat, de asemenea, și subiectul ieșirii de la guvernare a PSD.

Cuprins:

  • Sorin Grindeanu: „E un lucru fals”
  • Liderul PSD, despre ieșirea PSD de la guvernare: „Nu va decide PSD-ul să facă acest lucru”

Sorin Grindeanu: „E un lucru fals”

Grindeanu a explicat că majorarea TVA nu a fost adusă în discuție „nici măcar odată”. Acesta a catalogat informația ca fiind falsă.

„Am văzut această ştire legată de majorarea TVA. Nu s-a discutat nici măcar o dată în coaliţie, nici măcar înainte de investirea Guvernului Bolojan, despre un asemenea scenariu. E un lucru fals, s-a aruncat pe piaţă şi noi n-am făcut parte”, a spus Sorin Grindeanu, despre o nouă majorare a TVA, la Parlament, conform observator news.

Liderul PSD, despre ieșirea PSD de la guvernare: „Nu va decide PSD-ul să facă acest lucru”

Președintele interimar PSD a specificat faptul că nu Partidul Social-Democrat poate decide dacă pleacă sau nu de la guvernare. Acesta a mărturisit, de asemenea, că PSD este un partid serios și că face tot ceea ce poate pentru „a merge înainte”.

„Nu va decide PSD-ul să facă acest lucru. Astăzi, da, pot să garantez acest lucru. Când intri într-o coaliţie, am luat o decizie. Am luat acea decizie consultând baza partidului, aproape 5.000 de oameni. Dacă cumva, prin absurd ajungem să facem asemenea mutări, tot în acelaşi mod se ia decizia, nu cum ni se pare unuia sau altuia ea. (..) Partidul Social-Democrat e un partid serios. În momentul în care a intrat în această coaliţie, îşi păstrează statutul de membru în această coaliţie şi facem tot ceea ce putem să mergem înainte”, a adăugat liderul PSD.

