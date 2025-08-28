B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Sorin Grindeanu, atac la adresa modului de guvernare al USR: „Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna”

Sorin Grindeanu, atac la adresa modului de guvernare al USR: „Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna”

Elena Boruz
28 aug. 2025, 09:35
Sorin Grindeanu, atac la adresa modului de guvernare al USR: „Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna”
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a criticat dur modul de guvernare al celor de la USR. Liderul social-democraților a explicat că nu înțelege maniera acestora de a acționa atât de mult în mediul online. 

Potrivit spuselor sale, USR-iștii nu ar da dovadă de seriozitate, adoptând acest stil, și a făcut o comparație cu modul în care PSD a realizat lucrurile de-a lungul timpului.

Cuprins:

  • Sorin Grindeanu: „Niciodată nu o să vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta”
  • Liderul PSD: „Nu înțeleg aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol”

Sorin Grindeanu: „Niciodată nu o să vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta”

Președintele interimar PSD a subliniat faptul că există o diferență între modul de acționa al PSD-ului și al USR-ului. Acesta a spus că guvernanții PSD au înțeles mereu cât de important este să fie serioşi „în acel act de guvernare”.

„Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna. (…) Când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu vă supăraţi pe mine, asta e greu să o înţeleg. Noi am fost obişnuiţi şi de-aia vă spuneam că e nevoie de clarificări în Congres (al PSD – n.r.), să ne adaptăm la transformările pe care România le-a avut, dar niciodată nu o să vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta. Noi am înţeles tot timpul, când am guvernat, cu bune şi cu rele, să fim serioşi în acel act de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu, la Digi24.

Liderul PSD: „Nu înțeleg aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol”

De asemenea, acesta a descris modul de guvernare al celor de la USR ca fiind niște „apucături” de a dezvălui public „orice”. Grindeanu consideră că prin această metodă nu fac altceva decât să inducă în eroare cetățenii.

„Eu nu înţeleg această, să zic, dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol din ceva ce în fişa postului tu trebuie să faci ca ministru. Tu trebuie să te ocupi de lucruri, trebuie să faci acel lucru, nu trebuie să ieşi şi să faci orice public, pentru că trimiţi în derizoriu actul de guvernare. Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei. Dar încet încet, eu sper să înţeleagă. Eu sunt un optimist. Pare că a înţeles ieri, de exemplu sau alaltăieri, ministrul de la Economie, i-am spus: dom’le, am înţeles, e un pachet pe companii care a fost în dezbatere şi aşa mai departe, nu poţi să le aplici retroactiv. Dacă ai, în schimb, informaţii că s-au făcut ilegalităţi, faci plângere. Sunt instituţii ale statului care se ocupă de treaba asta”, a mai transmis preşedintele interimar al PSD.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
Politică
Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
Politică
Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare
Politică
Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare
Ilie Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor secrete. Ce procedură va urma președintele Nicușor Dan
Politică
Ilie Bolojan, despre numirea viitorilor șefi ai serviciilor secrete. Ce procedură va urma președintele Nicușor Dan
Bolojan spune că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Politică
Bolojan spune că la jumătatea lunii septembrie va prezenta elementele celui de-al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
Politică
Ilie Bolojan, despre pensiile magistraţilor: Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi
Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”
Politică
Sorin Grindeanu: „Dacă s-ar ajunge la o candidatură PNL-USR pentru Capitală ar fi ultima stație pentru coaliție”
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”
Politică
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut că a discutat cu Nicușor Dan despre pensiile magistraților: „Solicitarea dânsului a fost să se găsească o formulă prin care să existe o perioadă de tranziție”
De ce pleacă medicii din țară și cum pot fi convinși să rămână? Medicul și deputatul Andrei Baciu (PNL) a demarat un studiu pentru a afla soluțiile de a ține în țară tinerii medici
Politică
De ce pleacă medicii din țară și cum pot fi convinși să rămână? Medicul și deputatul Andrei Baciu (PNL) a demarat un studiu pentru a afla soluțiile de a ține în țară tinerii medici
Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme
Politică
Pensiile speciale ale magistraţilor ar putea fi scoase din Pachetul 2 de reforme
Ultima oră
10:35 - Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa
10:32 - Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
10:29 - Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
10:01 - Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
09:59 - Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare
09:53 - Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
09:36 - Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
09:14 - Rețetă de zacuscă de vinete. Sfaturi pentru o păstrare eficientă
09:11 - Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
08:56 - Pasagerii, victime colaterale ale disputelor dintre CFR SA și CFR Călători. Zeci de trenuri anulate din cauza datoriior la Tariful de Utilizare a Infrastructurii