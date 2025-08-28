Sorin Grindeanu, atac la adresa modului de guvernare al USR: „Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna”

Sorin Grindeanu, , a criticat dur modul de guvernare al celor de la USR. Liderul social-democraților a explicat că nu înțelege maniera acestora de a acționa atât de mult în mediul online.

Potrivit spuselor sale, USR-iștii nu ar da dovadă de seriozitate, adoptând acest stil, și a făcut o comparație cu modul în care PSD a realizat lucrurile de-a lungul timpului.

Sorin Grindeanu: „Niciodată nu o să vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta”

a subliniat faptul că există o diferență între modul de acționa al PSD-ului și al USR-ului. Acesta a spus că guvernanții PSD au înțeles mereu cât de important este să fie serioşi „în acel act de guvernare”.

„Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna. (…) Când îţi faci selfie din şedinţa de Guvern. Nu vă supăraţi pe mine, asta e greu să o înţeleg. Noi am fost obişnuiţi şi de-aia vă spuneam că e nevoie de clarificări în Congres (al PSD – n.r.), să ne adaptăm la transformările pe care România le-a avut, dar niciodată nu o să vedeţi PSD-ul guvernând în forma aceasta. Noi am înţeles tot timpul, când am guvernat, cu bune şi cu rele, să fim serioşi în acel act de guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu, la

Liderul PSD: „Nu înțeleg aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol”

De asemenea, acesta a descris modul de guvernare al celor de la USR ca fiind niște „apucături” de a dezvălui public „orice”. Grindeanu consideră că prin această metodă nu fac altceva decât să inducă în eroare cetățenii.

„Eu nu înţeleg această, să zic, dorinţă sau aceste apucături de a face totul public, de a face spectacol din ceva ce în fişa postului tu trebuie să faci ca ministru. Tu trebuie să te ocupi de lucruri, trebuie să faci acel lucru, nu trebuie să ieşi şi să faci orice public, pentru că trimiţi în derizoriu actul de guvernare. Nu spun că sunt greşite sau sunt bune aceste apucături, dar pare că principala ta preocupare este guvernarea asta selfie-stick pe care încearcă să o facă unii din colegii mei. Dar încet încet, eu sper să înţeleagă. Eu sunt un optimist. Pare că a înţeles ieri, de exemplu sau alaltăieri, ministrul de la Economie, i-am spus: dom’le, am înţeles, e un pachet pe companii care a fost în dezbatere şi aşa mai departe, nu poţi să le aplici retroactiv. Dacă ai, în schimb, informaţii că s-au făcut ilegalităţi, faci plângere. Sunt instituţii ale statului care se ocupă de treaba asta”, a mai transmis preşedintele interimar al PSD.