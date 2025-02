Diana Șoșoacă nu este de acord cu o eventuală interzicere a candidatuirii lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale. Vizată de o astfel de interdicție, din partea Curții Constituționale, ea spune că-și va depune candidatura tocmai pentru a anula această decizie.

Diana Șoșoacă susține că prin interzicerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale, Curtea Constituțională a dat „o lovitură de stat”. În emisiunea News Pass cu Laura Chiriac, europarlamentara SOS a declarat că alegăorii trebuiau lăsați să se pronunțe prin vot în privința președintelui.

„Nu mă puteți acuza că sunt susținătoarea lui Georgescu și a lui Lasconi. Dar aș fi total împotriva interzicerii candidaturii lor. Vă duceți către dictatură. CCR a dat o lovitură de stat prin interzicerea canididaturii mele la preziențiale. Poporul român este cel care poate dispune dacă dorește un președinte ca mine sau nu”, a declarat Diana Șoșoacă.

Europarlamentara a anunțat că își va depune candidatura din nou, pentru a determina CCR să anuleze prima interdicție. Astfel, a declarat, este inacceptabil ca CCR să ia o asemenea decizie de interdicție, doar pentru că un anumit candidat nu este pe placul puterii.

„Eu sunt obligată să-mi depun candidatura din nou, tocmai pentru a anula acea hotărâre, tocmai pentru că este inacceptabil să folosească CCR o astfel de hotărâre împotriva oricărui cetățean despre care consideră, CCR sau puterea politică de la București – care este o dictatură ca Uniunii Europene și a Comisiei Europene – că deranjează”, a mai spus Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă a cerut demisia Ursulei von der Leyen

Europarlamentara Diana Șoșoacă a susținut un discurs în Parlamentul European, zilele trecute, în care a cerut demisia Ursulei von der Leyen. În acest context, ea a făcut apologia dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, lăudând politica externă a acestuia.

„Vorbiți pentru prima dată în plenul Parlamentului despre creștini, dar atunci când am ridicat icoana, m-ați sancționat. Când am vorbit și am acuzat-o pe Ursula von der Leyen de acțiuni care au dus la crime în perioada pandemiei, din nou m-ați sancționat. Acum vorbiți despre apărarea creștinilor. Cum să apărați creștinii din țările arabe, când dumneavoastră acuzați toate țările arabe? Nu îi cunoașteți. Nici pe perși, nici pe arabi. Îi discreditați pe Trump, pe Putin, pe toată lumea”, a rostit Șoșoacă la tribuna Parlamentului European.

În discursul său susținut, politiciana SOS i-a îndemnat pe europarlamentarii reuniți la Strasbourg să ia exemplu de la dictatorul comunist, a cărui politică externă a lăudat-o.

„Vreți strategii? Priviți politica lui Nicolae Ceaușescu. Nimeni nu l-a egalat vreodată. Da, a fost un dictator, dar a avut cea mai bună politică externă. A reușit să pună la aceeași masă Israelul și Palestina și a adus pacea în regiune. De acest lucru Comisia Europeană nu este capabilă. Doamna Ursula von der Leyen nu face decât să ne împingă în război cu toată lumea, iar de aici, din plenul Parlamentului European, îi cer demisia!”, a încheiat Șoșoacă.