B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ce înseamnă „stahanovist”, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan

Ce înseamnă „stahanovist”, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan

George Lupu
03 oct. 2025, 11:54
Ce înseamnă stahanovist, termenul sovietic folosit de Kelemen Hunor pentru a-l descrie pe Ilie Bolojan
Kelemen Hunor, liderul UDMR. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce înseamnă „stahanovist”
  2. Termenul, folosit de propaganda sovietică
  3. Conceptul sovietic, aplicat în RPR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a surprins într-un interviu, prin declarația sa prin care l-a descris pe premierul Ilie Bolojan drept “stahanovist”, dorind astfel să sublinieze preocuparea premierului pentru guvernare, dar și încăpățânarea cu care își susține ideile.

Ce înseamnă „stahanovist”

Kelemen Hunor a precizat că Ilie Bolojan este în curs de acomodare după venirea de la Oradea, acolo unde avea o majoritate clară care-i susținea proiectele: “Este preocupat de dimineaţă până seara de guvernare şi e un stahanovist”, a spus Kelemen Hunor, în interviul pentru Europa FM.

Ce înseamnă mai exact termenul de “stahanovist”? Este în primul rând un concept cu origini sovietice, care însemna o preocupare pentru depășirea cu mult peste medie a normelor de muncă și o grijă asiduă pentru rezultatele industriale ale celor care făceau parte din clasa muncitoare. Muncitorii “stahanoviști” erau recunoscuți drept “Fruntași în producție”.

Regimul sovietic a creat și răspândit mitul lui Aleksei Stahanov, miner care în noaptea de 30 spre 31 august 1935, a depășit planul de muncă de peste 7 ori. Stahanov a extras 102 tone de cărbune din mina Țentralnaia Irmino, față de norma obișnuită de 14 tone/schimb.

Termenul, folosit de propaganda sovietică

În urma muncii asidue a lui Stahanov, propaganda sovietică a exploatat exemplul minerului sovietic pentru a eroiza munca extenuantă în industria grea și minieră, mărci ale regimului comunist.

Practic, un stahanovist (стахановец) era cel care urmează exemplul lui Aleksei Stahanov, care se angaja la o muncă foarte grea, cu o înaltă eficiență⁠ la locul de muncă, depășirea cu mult a normei de producție.

Un punct de referință în istoria regimului sovietic este data de 14 noiembrie 1935, când s-a ținut prima Conferință Interunională a Stahanoviștilor, în care Stahanov și colegii săi și-au expus metodele de muncă și au dat amănunte despre câștigurile mai mari ce pot fi obținute prin raționalizarea muncii.

Conceptul sovietic, aplicat în RPR

Republica Populară Română a adoptat la rândul ei în 1951 metoda de „întrecere stahanovistă” în industria grea, adică de muncă extenuantă pentru a putea fi evidențiat ca „fruntaș în producție”.

Muncitorii care se evidențiau prin depășirea normelor de producție primeau o insignă stahanovistă, pentru evidențierea în întreccerea socialistă.

În regulamentul de aplicare a reglementărilor privind recunoașterea meritelor în muncă, este considerat stahanovist „muncitorul fruntaş care îşi însuşeşte şi aplică o inovaţie, o metodă stahanovistă sovietică sau alte metode de muncă înaintate şi obţine timp de o lună o depăşire de normă care întrece depăşirea medie a meseriei lui în cadrul unităţii în care lucrează (secţie, atelier, divizie, şantier), dă produse numai de bună calitate şi ajută pe cei rămaşi în urmă prin răspândirea largă a experienţei lui”.

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că stahanoviştii erau urâţi de toţi ceilalţi muncitori. De asemenea, cercetări ulterioare au confirmat că rezultatele lui Stahanov în minerit au fost mult umflate. Alexei Stahanov a murit de alcoolism, într-un spital de psihiatrie, în 1977.

Tags:
Citește și...
Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
Politică
Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc”. Ce a declarat Alexandru Rogobete
Politică
Ministrul Sănătății: „Investițiile în spitale nu se opresc”. Ce a declarat Alexandru Rogobete
Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
Politică
Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
Politică
Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile
Politică
Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile
Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
Economic
Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)
Nicușor Dan, la Copenhaga. Ce s-a discutat la summitul liderilor UE: „Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la Copenhaga. Ce s-a discutat la summitul liderilor UE: „Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune” (VIDEO)
Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
Politică
Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
Ultima oră
13:23 - Modificări majore ale regulilor de călătorie în UE vor intra în vigoare în luna octombrie
12:59 - Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
12:55 - Curțile și spațiile comune devin surse de conflicte între vecini. Cum pot evita proprietarii de animale de companie problemele legale
12:52 - Cum alegi un cap tractor potrivit pentru afacerea ta?
12:52 - Românul inclus în The Best Chef 2025. Premieră istorică pentru gastronomia autohtonă
12:45 - Kelemen Hunor, despre Nicușor Dan: „Este un om onest, care vrea să înțeleagă problemele cu care un președinte se confruntă și caută soluții”
12:10 - Tânăra care s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță: „Încă îmi venea” (VIDEO)
12:02 - A început a doua etapă a recalculării pensiilor. Cine va primi majorări și când
12:00 - Marius Budăi (PSD): „Opriți nebunia! Opriți austeritatea! Haideți să stimulăm economia!”
11:02 - Dovezi privind existența unui alt univers „conectat la universul nostru” printr-o „gaură de vierme”