Stelian Ion susține că există o diferență în modul în care USR-PLUS și PNL se raportează la reformă: Noi vrem schimbări un pic mai radicale, mai rapide. Noi am fost votați să luptăm, nu să ne întoarcem acasă după câteva luni (VIDEO)

Stelian Ion (USR-PLUS), ministrul Justiției, a declarat marți, pentru B1 TV, că șicanele din interiorul coaliției de guvernare nu servesc nimănui și toate cele trei partide vor ajunge să plătească un preț la alegerile din 2024. Ion a mai spus că și el a constatat o diferență între USR-PLUS și PNL privind raportarea la procesul de reformă, dar nu e o diferență legată de viteză, ci „de opțiuni, de filosofie instituțională, de schimbări. Noi vrem schimbări un pic mai radicale, mai rapide”.

Referitor la criticile pe care i le-a adresat prșeedintele Klaus Iohannis, Stelian Ion a afirmat: „Dacă mi se impută mie faptul că nu se desființează Secția specială, câtă vreme toată lumea știe care e e situația, cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dincolo de calculele politice pe care le facem”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Stelian Ion, despre colaborarea din cadrul coaliției de guvernare

„Calculele acestea mărunte, încercăm să îl punem într-o lumină nefavorabilă pe colegul, ca noi să creștem, lucrul ăsta nu va funcționa așa. În definitiv, lumea se va uita cum merge guverarea în ansamblu și se va prezenta la vot în 2024 în funcție de asta. Cu cine va face USR-PLUS guvernare în 2024? Cu cine va face PNL? Pe cine va avea partener? Dacă va veni cineva și va spune ”eu voi câștiga singur 50% pentru partidul meu”, eu cred că va fi nerealist și e o utopie. Dacă se erodează, ne erodăm cu toții. Dacă celălalt nu e performant, plătesc și eu cumva politic. Plătim cu toții pentru greșeli. Trebuie să ne ajutăm, să ne sprijinim reciproc”, a declarat Stelian Ion, pentru B1 TV.

Tudor Mușat: Dorința de reformă a PNL nu e atât de mare ca a dvs în anumite chestiuni, Justiția, Secția specială, pensia specială, sporurile, educația sexuală în școli… Poate că viteza lor, cum remarca Dan Barna, nu e aceeași ca a dvs…

Stelian Ion: Da, e posibil, așa spun și eu. Lumea cred că ne-a votat și pe unii, și pe alții pentru reforme făcute cu o viteză mai mare. Da simt și eu această diferență și nu neapărat de vieteză, ci de opțiuni, de filosofie instituțională, de schimbări. Noi vrem schimbări un pic mai radicale, mai rapide. Noi am fost votați ca să luptăm pentru ideile noastre, nu să ne întoarcem acasă după câteva luni. Noi asta am făcut în Parlament cu PSD, acum trebuie să luptăm pentru a promova ideile pe care le-am promovat și în anii trecuți.

Despre criticile pe care i le-a adus președintele Klaus Iohannis Stelian Ion a afirmat: „Au fost câteva luări de poziție publice, la ultima dintre ele am avut și o reacție, am răspuns. Dacă mi se impută mie faptul că nu se desființează Secția specială, câtă vreme toată lumea știe care e e situația, cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dincolo de calculele politice pe care le facem. Dincolo de asta, trebuie să ne reșezăm la masă și să găsim împreună soluțiile”.

Ministrul Justiției a negat apoi că premierul i-a comunicat vreo nemulțumire care să ducă la remanierea sa: „Eu am vorbit cu premierul chiar pe tema asta și ne întrebam amândoi de unde o asemenea știre. Sunt dezinformări, tot felul de fumigene”.