Stelian Ion,despre scandalul privind semnăturile pentru moțiune: „Nu e decât o intoxicare, un artificiu, un joc meschin” / „Am avut o relație bună cu premierul dar s-a degradat pentru că am văzut că nu îl interesează partea de justiție”

Stelian Ion a declarat miercuri seara în emisiunea Actualitatea, moderată de Tudor Mușat, că este absurd scandalul privind semnăturile pentru moțiunea de cenzură și că parlamentarii semnatari s-au dus personal să confirme:

„Aceste semnături au venit în original. Mai mult decât atât, s-au dus oamenii, s-au dus parlamentarii și au confirmat, erau la ușa Biroului Permanent. Nu există absolut niciun temei, niciun dubiu cu privire la această chestiune. Nu este decât o intoxicare, un artificiu, un joc meschin făcut din calcule de ccompetiție politică internă. Să îți folosești funcția de premier pentru a face jocuri de politică internă, pentru a da PNDL-uri, pentru a avea primarii la dispoziție, am văzut și episodul acela despre folosirea staff-ului din Guvern pentru campania internă, toate lucrurile astea se adună și arată imaginea unui personaj mic din punct de vedere politic care nu își înțelege rolul”, a declarat Stelian Ion.

Acesta a mai precizat că inițial a avut o relație bună cu premierul, dar s-a degradat ulterior.

„Într-o echipă după o neînțelegere nu e acela de a ieși în fața televiziunilor și să faci scandal, încerci să aplanezi. Nu era normal ca după fiecare neînțelegere să ieșim și să ne plângem. Lucrurile s-au acumulat. Personal am avut o relație bună cu premierul dar s-a degradat pentru că am văzut că nu îl interesează partea de justiție, am văzut că nu-și respectă cuvântul, ce spune azi, mâine se sucește. Nici nu e normal într-o echipă să ieși și să critici”, a mai spus Stelian Ion.