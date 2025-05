Stelian Tănase, previziuni sumbre: “România va fi cu Simion un fel de Belarus, cu accente nord-coreene, cu sărăcie, cu represiune, alegeri falsificate” (VIDEO)

Scriitorul și istoricul a exprimat o viziune îngrijorătoare asupra viitorului României, și a spus care ar putea fi posibilele consecințe negative, în cazul în care va deveni președintele României.

El a menționat că România ar putea ajunge într-o situație asemănătoare cu cea din Belarus, caracterizată prin sărăcie, represiune și alegeri falsificate. Tănase a subliniat că această schimbare ar putea scoate România de pe harta Europei și a comparat impactul cu o intrare în regres economic și social.

Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

“Avem un tur 2, Nicușor Dan-George Simion. În acest moment, ați văzut cum arată cifrele, dublu voturi la Simion, cum vedeți mai departe, în următoarele 2 săptămâni?”, l-a întrebat Ioana Constantin pe Stelian Tănase.

„Să fii la 20 de puncte și să ai în față contracandidatul la peste 40, e o sarcină aproape imposibilă”

“Of, am stări de spirit schimbătoare, în funcție de ultimele informații pe care le culeg de pe unde le culeg. Uneori sunt mai optimist și spun că se pleacă de la 0-0, și Nicușor Dan, într-un moment de polarizare, cum a fost și momentul cu Lasconi, dacă vă amintiți cu Georgescu, electoratul se va unifica și va merge contra lui Simion, în fața pericolului de a deveni gubernie rusească cu George Simion.

S-ar putea să se întâmple un moment asemănător ca la acele alegeri, când Lasconi a scos 1.700.000 de voturi. Altădată sunt mai sceptic și îmi spun distanța aceasta de 20 de puncte, de fapt, unul la 2, are dublu cât a obținut Nicusor Dan. Este foarte greu de recuperat și pentru că timpul este foarte scurt, sunt numai 2 săptămâni în care trebuie să organizezi, să bați toată țara, să convingi, etc, etc.

Vestea bună, să zic așa, mai de ultim moment, este că, făcând un rezumat, cine și-a anunțat suportul, sprijinul pentru Nicușor Dan – e vorba de UDMR, PNL, USR, care nu sună rău deloc.

Dacă adunați ce voturi ar putea să transfere aceste partide către Nicușor Dan, este o cifră semnificativă, arată lucrurile altfel.

Într-un fel sau altul, au dat niște declarații de simpatie, că n-ar vota cu George Simion, ci mai curând cu Nicușor Dan și de la intenția de vot până la vot e un pas.

Sună într-un fel mai bine. Sigur că distanța e foarte mare, ăsta este adevărul. Dacă George Simion era la 34-35 și în spatele lui, la 20-22, era Nicușor Dan, era altă discuție, dar să fii la 20 de puncte și să ai în față contracandidatul la peste 40, e o sarcină aproape imposibilă”.

„România va fi cu Simion un fel de Belarus, cu accente nord-coreene”

Stelian Tănase a explicat și ce ar însemna pentru România să devină Simion președinte.

“Avem o Europă îngrijorată. Ne va scoate din toate jocurile. Ne vom împrumuta la dobânzi enorme, dacă vom reuși să ne împrumutăm.

Investițiile vor scădea, iar bursele ați văzut de azi, ce reacție au avut. România începe să fie scoasă de pe hartă. Ea a fost pusă pe hartă când am intrat în NATO și în Uniunea Europeană. Cu acest vot de ieri suntem amenințați să fim scoși de pe harta Europei. Cam așa se vede.

În plus, România va fi cu Simion un fel de Belarus, cu accente nord-coreene, cu sărăcie, cu represiune, cu alegeri falsificate. Vedem ce e în Belarus și ce bucurie au la alegeri ei și ce represiuni, toți fug pe unde apucă din Belarus”.