Acasa » Politică » Strategia Națională de Apărare a primit propuneri de îmbunătățire după dezbaterea publică. Cum vor fi integrate sugestiile cetățenilor

Strategia Națională de Apărare a primit propuneri de îmbunătățire după dezbaterea publică. Cum vor fi integrate sugestiile cetățenilor

Iulia Petcu
22 nov. 2025, 15:14
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce modificări au fost aduse Strategiei Naționale de Apărare
  2. Cine a contribuit la revizuirea documentului
  3. Cum apreciază Președinția contribuțiile societății civile
  4. Care sunt pașii următori pentru Strategia Națională de Apărare

Administrația Prezidențială a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 a primit mai multe propuneri de îmbunătățire în urma dezbaterii publice. Documentul urmează să fie aprobat luni în CSAT și să fie prezentat Parlamentului săptămâna viitoare. Observațiile primite vin atât de la cetățeni, cât și de la instituții cu atribuții în securitate și politică externă.

Ce modificări au fost aduse Strategiei Naționale de Apărare

Potrivit comunicatului Palatului Cotroceni, „Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală.”

Modificările urmăresc să detalieze aspecte particulare din document și să evidențieze mesaje cheie legate de securitatea națională. Astfel, Strategia a fost ajustată atât în conținut, cât și în formă pentru a răspunde comentariilor primite din partea societății civile și instituțiilor de profil.

Cine a contribuit la revizuirea documentului

Conform Președinției, „În urma punerii în dezbatere publică a Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, la Administrația Prezidențială au fost transmise o serie de comentarii, observații și propuneri, atât din partea societății civile, a cetățenilor, cât și a instituțiilor cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe”, relatează digi24.ro.  Această implicare reflectă interesul crescând pentru consolidarea cadrului strategic și pentru adaptarea lui la provocările actuale.

Palatul Cotroceni subliniază că „multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia.” Aceasta arată că sugestiile publicului și instituțiilor vor fi totuși utilizate pentru a contura acțiuni concrete, chiar dacă nu apar explicit în versiunea finală a documentului.

Cum apreciază Președinția contribuțiile societății civile

Președintele României a salutat implicarea societății civile, menționând că aceasta a „îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani.” Astfel, implicarea publicului a avut un impact real asupra clarității și aplicabilității documentului.

Care sunt pașii următori pentru Strategia Națională de Apărare

Strategia va fi discutată și aprobată luni în ședința CSAT, urmând să fie prezentată Parlamentului săptămâna viitoare. Acești pași sunt esențiali pentru implementarea măsurilor de securitate și apărare prevăzute în document și pentru asigurarea unui cadru unitar de coordonare a activităților strategice.

