Nicușor Dan se menține în linia liderilor europeni, care au asigurat Ucraina de sprijinul lor continuu în fața agresiunii rusești. Șeful statului a transmis că urmărește situația cu cea mai mare atenție.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru Ucraina

Securitatea României şi a întregii Europe depinde de condiţiile viitoarei păci în Ucraina, a transmis președintele, într-un mesaj. Nicușor Dan a precizat că urmăreşte „cu cea mai mare atenţie”, evoluțiile legate de războiul declanșat de Rusia împotriva țării vecine. Totodată, el a precizat că susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, este un lucru deosebit de important pentru viitorul continentului.

„Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale preşedintelui Donald Trump de a avansa către un armistiţiu durabil şi către formula unei păci negociate şi durabile. Este, de asemenea, o bună ocazie, pentru a reafirma că securitatea României şi a întregii Europe depinde de condiţiile viitoarei păci în Ucraina şi de aranjamentele ulterioare. Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu. Susţinerea suveranităţii Ucrainei, alături de SUA, mi se pare la fel de importantă”, a transmis președintele.

Șeful statului a precizat că actualul moment istoric este foarte important și se cere tuturor maturitate, viziune și curaj, În actualele circumstanțe este foarte important un dialog intens și onest între aliați.

„Trăim un moment important care ne cere tuturor maturitate, viziune şi curaj. Circumstanţele demonstrează mai mult ca niciodată importanţa unui dialog transatlantic intens şi onest, în spiritul solidarităţii dintre aliaţi şi al complementarităţii intereselor dintre UE şi NATO”, a scris şeful statului, pe reţeaua X. I am monitoring with the greatest attention the most recent developments concerning the Russian Federation’s war against Ukraine. I welcome first and foremost President Donald J. Trump’s renewed efforts to advance toward a sustainable ceasefire and toward the formula of a… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO)

Nicușor Dan evaluează situația din Moldova

Totodată, Nicușor Dan a precizat că evaluează dinamica actuală și din perspectiva Republicii Moldova. Este nevoie de o analiză sporită și atentă a intereselor de securitate, stabilitate și prosperitate a țării vecine, care este deosebit de importantă pentru România.

„Nu în ultimul rând, este important pentru mine să reafirm că evaluăm dinamica actuală şi din perspectiva intereselor de securitate, stabilitate şi prosperitate ale Republicii Moldova, care sunt de maximă importanţă pentru România” a mai transmis Nicușor Dan.

Mesajul șefului statului vine la scurtă vreme după ce preşedintele ucrainean a respins un plan american care îi impunea să pună capăt războiului în condiții defavorabile Kievului.

We spoke for almost an hour with U.S. JD Vance and Dan Driscoll. We managed to cover a lot of details of the American side’s proposals for ending the war, and we’re working to make the path forward dignified and truly effective for achieving a lasting peace. I’m… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)

Volodimir Zelenski anunță o perioadă dificilă

a transmis un mesaj în care a subliniat perioada extrem de dificilă care va urma pentru țara sa, El a dat asigurări, cetățenilor ucraineni, dar și aliaților europeni că nu-și va trăda țara, relatează AFP. Potrivit acestui plan, impus de Donald Trump, Kievul trebuie să se angajeze că nu va adera la și nu va accepta desfăşurarea unor forţe din Occident pe teritoriul ucrainean.

De asemenea, i se cere să renunțe la o mare parte din armata sa și la echipamente militare performante. În schimb, susțin cei care au văzut planul, Kievul primește garanții vagi de securitate, mult mai lipsite de valoare decât cele primite la Budapesta, când a renunțat la armamentul nuclear.

Experții vorbesc despre o capitulare a Ucrainei, iar nu despre un acord de pace echitabil. Cu toate acestea, Donald Trump a dat un ultimatum Kievului, să accepte acest plan, până săptămâna viitoare. La fel, Vladimir Putin a amenințat cu noi atacuri și cueriri teritoriale, dacă Ucraina nu cedează pretențiilor sale, tranmise prin emisarii americani.