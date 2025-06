Summitul NATO de la Haga. Nicușor Dan, întâlnire bilaterală cu premierul britanic

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, la Haga, în marja summitului NATO.

Este vorba despre consilierul pentru apărare şi siguranţă naţională, Cristian Diaconescu, miniştrii de externe şi al apărării, Oana Ţoiu şi Ionuţ Moşteanu, precum şi ambasadorul României la , Dan Neculăescu.

„O plăcere să-l întâlnesc pe prim-ministrul @Keir_Starmer pe marginea summitului NATO. Am discutat despre relaţia apropiată dintre România şi Regatul Unit, ca parteneri strategici şi aliaţi”, a transmis președintele.

El a dat asigurări în ceea ce priveşte continuarea cooperării în domeniul securităţii.

„Ne vom continua cooperarea în materie de securitate şi apărare, ca şi coordonarea strânsă în privinţa ameninţărilor hibride şi cibernetice, cu un accent particular pe regiunea Mării Negre”, a mai postat pe reţeaua X.

