Surse: Nicolae Ciucă i-a cerut lui Florin Roman să clarifice acuzațiile de plagiat. Demisia ar fi „un gest onorabil”, în viziunea premierului

Premierul Nicolae Ciucă (PNL) i-a cerut lui Florin Roman (PNL), ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, să clarifice acuzațiile de plagiat ce-i sunt aduse. În viziunea lui Ciucă, demisia ar fi un gest „onorabil”, susțin surse guvernamentale citate de Digi24.

Nicolae Ciucă, reacție la acuzațiile ce-l vizează pe Florin Roman

Nicolae Ciucă i-ar fi cerut lui Florin Roman să vină cu explicații privind acuzațiile de plagiat ce-i sunt aduse legate de lucrarea sa de masterat. Mai apoi, premierul va lua o decizie în privința ministrului.

Aceleași surse mai susțin că gestul demisiei ar fi unul „onorabil” în acest caz, în viziunea lui Ciucă.

Ce acuzații îi sunt aduse lui Florin Roman

Totul a început după ce jurnaliștii de la Libertatea au scris că Florin Roman și-a trecut în CV lucrarea „Teoria sistemelor informaţionale”. Volumul nu poate fi găsit nici la editură, nici la Biblioteca Naţională, iar ministrul a spus că nu l-a găsit nici acasă.

Ulterior, el a precizat că „se creează o confuzie între publicarea unei cărţi şi o lucrare de cercetare ştiinţifică”: „lucrarea menţionată în CV-ul meu este rezultatul unor întâlniri şi discuţii zilnice, din perioada 2004-2006, cu profesorul conferenţiar universitar dr Titi Paraschiv, care, de altfel, a confirmat public acest lucru”.

Mai apoi, Roman a trimis ziarului Libertatea 10 pagini din lucrarea sa de master din 2012. Numai că toate sunt identice cu paginile dintr-un suport de curs din anul universitar 2007-2008 de la Universitatea Politehnică Timișoara, semnat de profesorul Constantin-Dan Dumitrescu.

Ministrul Cercetării a respins acuzația de plagiat: „Plagiat înseamnă să îţi asumi parţial sau integral o lucrare ştiinţifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzaţia de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertaţie de acum 10 ani am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziţia studenţilor. La finalul disertaţiei, am inclus bibliografia folosită”

Florin Roman a mai spus că unii încearcă să-i caute „nod în papură”.

De altfel, Roman a declarat pentru B1 TV că „are conștiința împăcată” și că, oricum, „eu n-am ajuns ministru la beletristică”. Liberalul a mai afirmat că a început „să deranjeze” și că e „un avantaj” faptul că nu are legătură cu domeniul cercetării și digitalizării.