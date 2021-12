Florin Roman (PNL): Despre Florin Roman s-au putut spune multe lucruri, mai puțin un lucru – că e corupt. Mă cunosc mulți, poate de asta și deranjez în stânga și-n dreapta (VIDEO)

Florin Roman (PNL), ministrul Cercetării și Digitalizării, a declarat duminică, pentru B1 TV, că a început deja să primească semnale că deranjează în minister. Roman a insistat că el nu poate fi acuzat că are dosare penale și că va avea grijă ca banii din PNRR pentru domeniul său să ajungă strict în investițiile pentru care au fost alocați. Roman a explicat apoi de ce vede ca un avantaj faptul că nu are nicio legătură cu digitalizarea.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Florin Roman susține că nici bine nu a ajuns la Ministerul Digitalizării și deja deranjează

„Sunt determinat și dvs mă cunoașteți și mă cunosc și alții, poate de asta și deranjez în stânga și-n dreapta, pentru că sunt decis ca acolo unde mă duc nu o să mă uit la ceea ce se spune despre mine. Sunt decis ca oamenii să mă judece la final de mandat, dacă am lăsat ceva în spate sau nu”, a declarat Florin Roman, pentru B1 TV.

Întrebat la ce se referă mai exact când spune că deranjeză, liberalul a răspuns: „Nu știu… Eu nu am fost un politician comod niciodată. Am avut războaiele mele duse cu dl Dragnea când era mare și tare și spânzura în țara asta și cu alții și la nivel parlamentar”.

„Eu cred că deja am deranjat (în Minister) pentru că despre Florin Roman s-au putut spune multe lucruri, mai puțin un lucru. Despre Florin Roman nu s-a putut spune niciodată că e corupt, că are dosare penale pentru corupție sau chestiuni de acest gen. Iar prima mea regulă în acest Minister, care gestionează împreună cu alte șase ministere aproape 4 miliarde de euro din PNRR, e ca acești bani să fie folosiți strict pentru ce au fost alocați”, a continuat Roman.

Roman: Unii m-au acuzat că nu am legătură cu domeniul, eu îl văd ca pe un avantaj

Întrebat cum și-a dat seama că a început să deranjeze și, în general, cum își dă seama un ministru că începe să deranjeze, Roman a răspuns: „Deci există acest sistem când vine un nou ministru, există delațiuni între colegi, informații date pe surse. Unii m-au acuzat că nu am legătură cu acel domeniu eu îl văd ca pe un avantaj pentru că dacă vin din acel domeniu, de regulă, dacă vă uitați în spate, majoritatea au firme, afaceri în acea zonă. Mai bine să ai un ministru fără tangență în acea zonă că există apetitul unora de a confunda banul public cu propriile afaceri. Deci, din punct de vedere al integrității, eu garantez că nu am niciun fel de afaceri în domeniu”.

Roman, despre lucrarea din CV și realizarea cloud-ului guvernamental prin PNRR

În cadrul aceleiași emisiuni, Florin Roman a răspuns acuzațiilor privind lucrarea pe care și-a trecut-o în CV: „Eu sunt cu conștiința împăcată că am făcut un lucru bun. Mi-am asumat acea neglijență că nu am arhivat sau nu am păstrat acea revistă timp de 15 ani. (…) Dacă-mi permiteți și o glumă: n-am ajuns ministru la beletristică”.

Totodată, acesta a vorbit și despre realizarea cloud-ului guvernamental, investiție pentru care sunt alocate aproape 500 de milioane de euro în PNRR: „Va trebui să legăm și să facem partea de migrare a tuturor echipamenteleor din autoritățile locale și centrale, așa încât funcționarul, când vă primește pe dvs, să poată accesa bazele de date de la alte autorități, așa încât să nu mai faceți 10 drumuri”.