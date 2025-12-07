Surse: Salariul minim nu va crește nici anul viitor

Salariul minim nu va crește nici anul viitor, spun surse guvernamentale. Executivul pregătește două ordonanțe de urgență.

Salariile rămân înghețate și în 2026

Cele două două ordonanțe de urgență prin care Guvernul vrea să înghețe salariile pe 2026 urmează să fie adoptate până la sfârșitul acestui an, spun surse guvernamentale pentru B1TV.

„Salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”, mai afirmă acestea.

Cel mai probabil miercuri, 10 decembrie, va avea loc o ședință a Consiliul Național Tripartit pentru Dialog Social, care va discuta despre salariul minim.

Ce explicații a dat Bolojan

Recent, premierul Ilie Bolojan a declarat că „pentru salariul minim foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem”.

Aceleași surse guvernamentale mai spun că legile bugetului de stat pe 2026 „vor fi gata, cel mai devreme, la finalul lunii ianuarie”. Deocamdată, discuțiile privind întocmirea bugetului pe 2026 de alte negocieri, cele privind reforma administrativă.