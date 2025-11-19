Tăierile lui Bolojan enervează iar PSD-ul. Se amenință chiar o moțiune de cenzură (VIDEO)

După ce a anunțat tăieri de salarii sau reduceri de personal la toate ministerele, Ilie Bolojan e amenințat cu o moțiune de cenzură, chiar de PSD.

Ce spune PSD despre o moțiune de cenzură

În direct pe B1 TV, prim-vicepreședintele PSD, Victor Negrescu, a afirmat că în PSD se poate discuta inclusiv despre o moțiune de cenzură. Coaliția poate funcționa în continuare, dar cu alt Guvern, spune reprezentantul social-democraților.

„Din nefericire, Ilie Bolojan a generat o criză guvernamentală. Vrem să dialogăm cu colegii din Coaliție. Deciziile nu pot fi luate de o singură persoană. Situația este gravă și este tensionată în Coaliție.

Vom discuta și despre situația privind votul la o moțiune de cenzură. Trebuie să fim ponderați, dar PSD va fi foarte clar. PSD se gândește și la o nouă opțiune guvernamentală. Cu aceleași partide dar cu alți oameni în cercul guvernamental. PSD se opune tăierii salariilor profesorilor. Ne opunem oricărei tăieri salariale decisă aleatoriu, Sănătatea și Educația sunt linii roșii pentru PSD.”, a declarat Victor Negrescu, în exclusivitate la emisiunea Talk B1, moderată de Gabriela Mihai.

PSD acuză: Bolojan a decis tăierea singur

PSD susține că nu a fost niciun consens în Coaliție pe tăierea salariilor în toate ministerele, inclusiv în Armată, Interne, Educație sau Sănătate.

„Noi suntem de acord cu reformele instituționale, dar nu suntem de acord cu tăierea salariilor. Nu vrem să repetăm greșelile făcute de alte guverne acum câțiva ani. Aceste decizii trebuie discutate șu avem nevoie de un pachet de redresare economică. Prmierul este concentrat doar pe tăieri, deși PSD are proiectul pentru redresare economică. Dar suntem ignorați. Premierul ia măsuri de tăiere fără nicio proiecție, fără niciun calcul de impact.

Nu suntem de acord să îi împovărăm și mai mult pe români. O reformă reală nu presupune să tai salariile. PSD nu vrea să vină doar să explice deciziile premierului. Vedem doar discuții despre taxe, nu vedem nimic despre investiții, despre cofinanțarea proiectelor pe bani europeni. Nu se ia nicio decizie coerentă.

Oamenii nu sunt cifre. Oamenii au credite, au facturi de plătit. Dar noi vorbim doar de taxare. Se iau bani de la români, dar nu știm unde se duc acești bani. Nimeni nu spune.”, a declarat prim-vicepreședintele , Victor Negrescu.

PSD se opune la două zile după discuții

Însă, nu putem băga mâna în foc că PSD chiar se opune tăierilor lui Bolojan. Le-a luat mult să iasă cu declarații războinice la adresa lui Bolojan. Ieri, Grindeanu nu părea chiar nervos. Ba chiar a spus că există un acord de principiu pe tăieri, chiar fără nicio excepție.

„Administraţia locală, pe bună dreptate, spune următorul lucru: Dom’le, noi am făcut, foarte mulți dintre noi am făcut reduceri și anul trecut. Nu se poate ca povara să pice doar pe administraţia locală. Trebuie să aveţi o reglementare şi pentru administraţia centrală.

Şi ştiţi acest lucru. Acest lucru a fost luat în calcul de către premier, când a venit cu această propunere de 10%. Asta a propus premierul ieri. Astea sunt discuțiile de la care plecăm, după care văd că există tot felul de… scapă cine poate și încearcă să pozeze în făt frumos.”, a declarat , supărat că Ionuț Moșteanu a anunțat că de la Armată nu vrea tăieri.

Nimic nu a zis Grindeanu nici despre Educație, nici despre Sănătate. Iar acum aflăm că sunt linii roșii.