Tanczos Barna: Cu toții am pierdut prea multe cunoștințe, prea mulți prieteni, prea mulți membri de familie. 9 din 10 persoane care mor din cauza Covidului nu au fost vaccinați

Ministrul mediului, Tanczos Barna, face un apel către oameni să se vaccineze. „9 din 10 persoane care mor din cauza Covidului nu au fost vaccinați”, a afirmat ministrul.

„O cunoștință a unei cunoștine avea patruzeci și ceva de ani. A fost un antivaccinist care nu-și ascundea părerea. S-a îmbolnăvit de Covid. Timp de mai multe zile nu s-a adresat medicului. Nu credea nici în virus, nici în medici, nici în știință. Când s-a răzgândit a fost deja prea târziu. Nici cunoștința mea nu credea în existența virusului, până nu a trăit tragedia, după care s-a vaccinat.

Eu am trecut peste boală anul trecut în iulie. Atunci am fost puțini, toată lumea se uita urât la noi. În familie am adus acasă virusul de la cunoștințe care știau că sunt infectați…dar nu ne-au avertizat.

Familia mea a trecut ușor peste boală, însă eu nu pot spune același lucru, am stat în spital două săptămâni. Știința medicinei m-a vindecat. Eu am supraviețuit și m-am vindecat, iar când a devenit posibil, m-am vaccinat printre primii. Cunoștința cunoștinței mele a murit.

Cu toții am pierdut prea multe cunoștințe, prea mulți prieteni, prea mulți membri de familie. Să ne informăm din surse oficiale, să nu credem știrile negaționiste și antivacciniste. Vaccinul salvează vieți! 9 din 10 persoane care mor din cauza Covidului nu au fost vaccinați. Să nu ne batem joc de viața noastră, a părinților, a bunicilor și a copiilor noștri: să ne vaccinăm!”, a scris ministrul, pe Facebook.