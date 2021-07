Tanczos Barna, despre Strategia Forestieră Europeană: Ne-am alăturat scrisorii inițiate de Austria pentru a solicita Comisiei o dezbatere punctuală pe mai multe teme esențiale pentru România (VIDEO)

România susține toate demersurile care vin în protejarea mediului înconjurător și care tind să reducă emisiile de carbon, a declarat Tanczos Barna, ministrul Mediului, după ce afirmase în presa ungară că nu este de acord cu noua strategie propusă de Comisia Europeană pentru gospodărirea pădurilor din UE.

Într-o conferință de presă desfășurată luni, oficialul a precizat că România susține inclusiv dezbaterile pe Strategia Forestieră Europeană, dar că acestea trebuie să aibă loc într-un cadru organizat, precum și că țara noastră s-a alăturat scrisorii deschise inițiate de Austria – pe care o mai susțin Germania, Finlanda, Franța, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria și Slovacia – „pentru a solicita Comisiei o dezbatere punctuală pe mai multe teme care sunt esențiale din punctul de vedere al României în cadrul acestei strategii”.

Tanczos Barna, despre Strategia Forestieră Europeană

„România susţine toate demersurile care vin în protejarea mediului înconjurător, care tind să reducă emisiile de carbon. Avem programe naţionale cu fonduri extraordinar de mari prin care susţinem şi noi, în România, aceste demersuri, am putea aminti aici programele Rabla, programele de reîmpădurire din PNRR, programele care vin în sprijinul acelor entităţi care luptă pentru reducerea riscurilor de inundaţii ş.a.m.d. Susţinem inclusiv dezbaterile pentru Strategia Forestieră. Am văzut zilele trecute acele dezbateri în cadru informal şi formal legate de Strategia Forestieră Europeană, ele trebuie să aibă loc într-un cadru organizat, astfel încât statele membre să îşi exprime punctele de vedere cu privire la această strategie forestieră. Europa are o strategie forestieră, se pregăteşte una nouă care va avea ţinte şi ambiţii mult mai clare, ținte mult mai ambițioase, și, tocmai de aceea, dialogul este unul extrem de important şi esenţial”, a declarat Tanczos Barna.

El susține că, înainte de a se materializa într-un document oficial al Comisiei Europene, noua propunere de strategie forestieră a circulat pe căi neoficiale către statele membre.

„Zilele trecute, până vineri, a circulat o variantă neasumată de Comisie, o variantă-draft a acestei noi strategii care, oficial, nu a fost prezentată statelor membre, un draft care a parcurs o procedură de consultare publică cu cetăţenii, dar care abia vineri s-a materializat într-un document oficial al Comisiei. Înainte de asumarea publică oficială a acestei strategii şi prezentarea strategiei atât spre informarea Parlamentului, cât şi a comitetului regiunilor, şi la Comitetul economic şi social, documentul a circulat pe căi neoficiale către statele membre. Urmare a acestui fapt, Austria a iniţiat o scrisoare deschisă, care a fost susţinută atât de Germania, cât şi de Finlanda, Franţa, Cehia, Estonia, Lituania, Letonia, Ungaria, Slovacia, Polonia şi România. Am decis să ne alăturăm acestui demers pentru a solicita Comisiei o dezbatere punctuală pe mai multe teme care sunt esenţiale din punctul de vedere al României în cadrul acestei strategii”, a mai afirmat ministrul Mediului.