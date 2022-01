Tanczos Barna, reacție după ce Octavian Berceanu (USR) a acuzat că mafia deșeurilor funcționează cu spate politic: E politicianism. Cine are informații concrete trebuie să anunțe Parchetul (VIDEO)

Octavian Berceanu (USR), fost șef al Gărzii de Mediu, a susținut de mai multe ori că mafia deșeurilor în România funcționează liniștită, știind că are sprijin politic. Duminică, într-un interviu pe B1 TV, Tanzos Barna (UDMR), ministrul Mediului, l-a acuzat pe Berceanu de „politicianism”. Tanczos a mai spus că dacă Berceanu chiar a avut informații, dar nu a depus plângere la Parchet, atunci doar a făcut niște afirmații și atât.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Selectiv”, moderată de Dan Bucura pe B1 TV.

„Faptul ca am fost permanent pe capul celor care poluează s-a simțit in calitatea aerului mult mai buna decât in toti ceilalti ani.

Nu postările mele au stopat arderile si au facut diferenta intre ceea ce respiram acum si ceea ce am respirat in urma cu câteva luni.

Atat timp cât câțiva politicieni de „top” din partidele politice tradiționale sunt parte din crima organizata si stopează acțiunile GNM, pentru ca acum pot, vom respira otrava”, a scris Octavian Berceanu (USR), fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, într-o postare pe Facebook în care venea cu un exemplu concret de ardere ilegală de deșeuri în România:

De altfel, nu e prima dată când Berceanu acuză că persoanele implicate în mafia deșeurilor își văd liniștite de treabă tocmai pentru că se bazează pe sprijinul de la cel mai înalt nivel.

Reacția ministrului Tanczos Barna la acuzația lui Berceanu

„Dacă dl Berceanu a avut asemenea informații, ar trebui să prezinte copia… să posteze și plângerea penală pe care a formulat-o DNA-ului, DIICOT-ului, Parchetului, că, deținând asemenea informații precise concrete și nefăcând nimic, e politicianism și doar la faza de declarații.

O singură dată a făcut dl Berceanu, la propunerea mea, o asemena acțiune după ce a văzut fum într-o localitate din Ilfov, a sunat la Poliție și la Garda de Mediu.

În septembrie – noiembrie am avut foarte multe controale și patrule și în ultimele săptămâni n-au mai fost seizări pentru arderi de deșeuri în weekend.

Berceanu și alti cetățeni care au astfel de informări trebuie să anunțe autoritățile”, a replicat ministrul Mediului.

Dan Bucura: Susțineți ideea că aici e un pic de politicianism?

Tanczos Barna: La dl Berceanu cu siguranță!