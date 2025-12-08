B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)

Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)

Adrian A
08 dec. 2025, 12:03
Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)

Elena Lasconi pare la un pas să fie dată afară din USR. Dacă Dominic Fritz, liderul partidului, nu crede că el ar trebui să plătească pentru bătaia luată de Cătălin Drulă, altfel stau lucrurile cu alți membri ai USR. Fritz a pus acum ochii pe Lasconi.

Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi

Dominic Fritz a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în USR, în contextul declaraţiilor recente ale primarului din Câmpulung Muscel. Iar liderul USR dă de înțeles că e posibil să o dea afară. Ba chiar crede că asta își dorește și Elena Lasconi.

”După cum ştiţi, legea nu-i permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că îşi doreşte să fie exclusă ca să-şi păstreze mandatul. Eu o susţin pe Elena Lasconi în calitate de primar. Cred că este un primar bun pentru Câmpulung Muscel. Declaraţiile ei recente despre politica naţională în România nu le consider foarte fericite. Îi dau dreptate, ieri a fost o zi bună pentru democraţie pentru că nu a câştigat niciun extremist.”, a declarat Dominic Fritz.

Critici în USR după înfrângerea lui Drulă

Elena Lasconi a scris, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care îl dădeau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. ”O zi bună pentru democraţie”, era mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de Ciucu.

Lasconi nu a fost singura care și-a criticat partidul după ce Cătălin Drulă a ieșit abia pe locul patru la alegerile din Capitală. Și Raluca Prună a transmis că USR-ul a pornit pe un drum greșit.

„Felicitări lui Ciprian Ciucu pentru victoria din București!
USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens. Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.
USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid. USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni.
La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie.”, a scris Raluca Prună.
Tags:
Citește și...
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Politică
PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Politică
Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Politică
Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu se pregătește să plece la Primăria Capitalei. Pe mâna cui lasă Sectorul 6 (VIDEO)
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Politică
Pîslaru face plângere la Parchetul European. Ministrul reclamă achizițiile de microbuze școlare la suprapreț. Ancheta l-ar putea viza și pe Ilie Bolojan
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Politică
Exclusiv. Alegerile pentru București în cifre. Cea mai slabă prezență la vot din istoria sistemului într-un singur tur. Ce reprezentativitate are noul primar general
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Politică
Șeful USR, conferință de presă după bătaia luată de Drulă în alegeri. Ce întâmplă cu partidul lui Dominic Fritz (VIDEO)
Săptămâna parlamentară începe cu moțiune de cenzură. Grindeanu, despre influența alegerilor asupra viitorului coaliției
Politică
Săptămâna parlamentară începe cu moțiune de cenzură. Grindeanu, despre influența alegerilor asupra viitorului coaliției
CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)
Politică
CTP, despre rezultatul alegerilor din Capitală: „Bucureștiul încă nu merită să se numească Tâmpitopole”. Ce a spus despre Ciucu și Drulă (VIDEO)
Cum vede Ludovic Orban alegerea lui Ciucu la Primăria Generală. Cum se schimbă relațiile în Coaliție (VIDEO)
Politică
Cum vede Ludovic Orban alegerea lui Ciucu la Primăria Generală. Cum se schimbă relațiile în Coaliție (VIDEO)
Ultima oră
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
13:41 - Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
13:22 - Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
13:17 - Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
13:16 - Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba