Tensiuni mari în USR după înfrângerea la alegerile din Capitală. Dominic Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi (VIDEO)

Elena Lasconi pare la un pas să fie dată afară din USR. Dacă Dominic Fritz, liderul partidului, nu crede că el ar trebui să plătească pentru bătaia luată de Cătălin Drulă, altfel stau lucrurile cu alți membri ai USR. Fritz a pus acum ochii pe Lasconi.

Fritz vrea să o dea afară pe Lasconi

Dominic Fritz a fost întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă Lasconi mai are un viitor în USR, în contextul declaraţiilor recente ale primarului din Câmpulung Muscel. Iar liderul USR dă de înțeles că e posibil să o dea afară. Ba chiar crede că asta își dorește și Elena Lasconi.

”După cum ştiţi, legea nu-i permite Elenei Lasconi să plece ea singură din USR. Posibil că îşi doreşte să fie exclusă ca să-şi păstreze mandatul. Eu o susţin pe Elena Lasconi în calitate de primar. Cred că este un primar bun pentru Câmpulung Muscel. Declaraţiile ei recente despre politica naţională în România nu le consider foarte fericite. Îi dau dreptate, ieri a fost o zi bună pentru democraţie pentru că nu a câştigat niciun extremist.”, a declarat .

Critici în USR după înfrângerea lui Drulă

Elena Lasconi a scris, pe Facebook, după anunţarea rezultatelor parţiale care îl dădeau câştigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei pe Ciprian Ciucu, un mesaj scurt de apreciere. ”O zi bună pentru democraţie”, era mesajul Elenei Lasconi, însoţit de o fotografie în care aceasta apare alături de Ciucu.

Lasconi nu a fost singura care și-a criticat partidul după ce Cătălin Drulă a ieșit abia pe locul patru la alegerile din Capitală. Și Raluca Prună a transmis că USR-ul a pornit pe un drum greșit.

„Felicitări lui Ciprian Ciucu pentru victoria din București!

USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens. Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată.

USR-ul la construcția căruia am pus umărul nu a fost despre poziții ocupate pe bază de loialități de partid, funcții călduțe la stat cu orice preț sau cimentarea baronimii și nomenclaturii de partid. USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni.