Theodor Paleologu, despre Crin Antonescu: “Omul a rămas obsedat de băsiști. Singurul băsist din tot Guvernul e Nazare. Unde vede el băsiști care domină totul? Cred că l-a șocat, a rămas traumatizat în 2012” (VIDEO)

Profesorul , fost ministru al Culturii, a comentat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, postarea publicată de Crin Antonescu, pe Facebook.

Paleologu a precizat că Antonescu pare obsedat de „băsiști” și că percepe o dominație a acestora în guvern, menționând că singurul „băsist” din cadrul actualului guvern este Alexandru Nazare.

Ce spune Theodor Paleologu despre Crin Antonescu

Fostul ministru consideră că Antonescu a rămas traumatizat după alegerile din 2012. De asemenea, a precizat că, în campania sa electorală, Antonescu s-a comportat ca un candidat PSD, mai degrabă, decât ca un liberal.

“Mai este și postarea de azi a lui Crin Antonescu, de tot râsul. Omul a rămas obsedat de băsiști: ‘Băsiștii care guvernează țara’. Singurul băsist din tot guvernul este Alexandru Nazare, 1 din 22.

Unde vede el băsiști, care domină totul? Efectiv, cred că l-a șocat, a rămas traumatizat în 2012 și de atunci o ține tot așa.

Să nu uităm un lucru, că în toată campania lui pentru alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a ținut un discurs de candidat PSD. El nu s-a adresat electoratului liberal. Sigur, îi era teamă că Ponta îi fură voturile sau cine știe ce, însă, a fost un discurs de candidat PSD.

Evident că l-ar fi păstrat pe Ciolacu în funcția de prim-ministru, deci, fără îndoială, Crin Antonescu reprezintă o sensibilitate din PNL, adică sunt și alții care gândesc ca el, chiar dacă el nu mai e membru”, a precizat Paleologu.