Theodor Paleologu, mesaj tăios pe Facebook. Fostul ministru al Culturii a criticat dur menținerea lui Mihail Neamțu la șefia Comisiei pentru Cultură, invocând declarațiile controversate ale acestuia despre furtul tezaurului din Olanda făcute anul trecut.

Într-o postare pe , Paleologu readuce în discuție o declarație controversată făcută de deputatul AUR, Mihail Neamțu, în 2025, la scurt timp după furtul unor piese din tezaurul dacic, considerând că aceasta ridică semne serioase de întrebare privind legitimitatea sa în această funcție.

Fostul ministru face trimitere la afirmațiile lui Neamțu din ianuarie anul trecut, când acesta a sugerat că furtul unor obiecte de patrimoniu ar fi fost un „cost” asociat procesului de integrare a României în spațiul Schengen.

În opinia lui Paleologu, o astfel de poziție este greu de acceptat, mai ales în contextul responsabilității față de patrimoniul cultural național.

“Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea în ianuarie 2025 că de la Coțonefești „a fost prețul integrării noastre în Schengen”? E în continuare președintele comisiei pentru cultură de la Camera Deputaților.”, a scris Paleologu pe Facebook.

Cum a explicat Mihail Neamțu situația tezaurului

După furtul din Olanda, în ianuarie 2025, Mihail Neamțu a susținut că organizarea expoziției a fost influențată de contextul diplomatic și de dorința României de a-și consolida imaginea în fața unor state-cheie din Uniunea Europeană.

„În momentul în care ne-am gândit să organizăm o expoziție la Assen am ținut cont de tot ceea ce înseamnă imaginea României. Noi nu eram atunci în Schengen. Olanda era una din țările importante, de care depindea accesul României. Deci ăsta a fost prețul integrării noastre în Schengen.”, a declarat Neamțu la scurt timp după furtul tezaurului.

Ce s-a întâmplat cu tezaurul dacic furat din Olanda

Furtul a avut loc în ianuarie 2025, la Muzeul Drents, unde mai multe piese valoroase din patrimoniul românesc erau expuse.

Printre obiectele sustrase s-au numărat Coiful de Aur de la Coțofenești și trei brățări dacice provenite din Sarmizegetusa Regia.

Joi, 2 aprilie 2026, autoritățile olandeze au anunțat recuperarea coifului și a două dintre brățările furate, iar ancheta continuă pentru identificarea tuturor responsabililor.