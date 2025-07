Theodor Stolojan, nemulțumit că i se reține contribuția de sănătate din pensie. Ce venituri are fostul politician (VIDEO)

Fostul politician PNL spune că este nemulțumit că guvernul Bolojan îl va taxa cu 10%, controbuții la asigurările de sănătate, pentru pensia care depășește 3.000 de lei. Pe de altă parte, că guvernul trebuie să ia măsuri de austeritate.

Theodor Stolojan s-a declarat nemulțumit, în emisiunea News Pass cu Gabriela Mihai că îl va taxa cu 10%, contribuții pentru asigurările de sănătate, veniturile din care depășesc 3.000 de lei. Veniturile fostului politician sunt destul de consistente, conform unei declarații din 2024. El recunoștea că încasează în jur de 4.500 de euro din pensie, la care se adaugă și sume obținute de la Banca Mondială și Parlamentul European.

„Ca pensionar sunt nemulțumit că, iată, la suma de peste 3.000 de lei îmi ia contribuție de sănătate. Ca economist, vă spun, e singura țară din UE unde pensionarii nu participă cu contribuții la fondul de asigurări de sănătate. Sigur există o țară, Danemarca unde oamenii nu plătesc contribuții la asigurările de sănătate, totul finanțează statul, dar TVA este 25%. Deci, iată, suntem în această situație în care fiecare este nemulțumit”, a declarat Theodor Stolojan.

Chestionat de jurnalista B1 TV legat de măsurile de austeritate și tensiunile sociale pe care le stârnesc, fostul premier Theodor Stolojan, autor al controversatei decizii de naționalizare a valutei românilor, în mandatul 1991 – 1992, justifică demersurile guvernării Bolojan și consideră că este normal să stârnească nemulțumiri populare.

„Guvernul nu are încotro, trebuie să ia măsuri. Sigur că reacția oamenilor este îndreptățită, reacția firmelor este îndreptățită. De ce? Pentru că dacă discuți cum trebuie făcută această reducere de 30 – 35 de miliarde sau câte or fi, pe care guvernul este obligat s-o facă, sigur sunt multe soluții”, a continuat fostul premier.

Veniturile lui Theodor Stolojan

Theodor Stolojan, fost prim-ministru al României, a vorbit despre pensiile pe care le încasează, într-un interviu la Digi 24, în 2024, în contextul recalculării pensiilor. Fost premier în două rânduri, președinte al PNL, europarlamentar, economist și senior economist la Banca Mondială, el spunea că încasează trei pensii.

„Am trei pensii. Am pensie bazată pe contributivitate din România, care a ajuns acum în urma recalculării la 9.700 lei. Aveam 6.000 și ceva înainte de recalculare. Deci 18 ani de zile de pe contributivitate eu am fost păgubit tot timpul. Am o pensie de la Banca Mondială, care e o pensie cum e pilonul doi de pensii private în România”, spunea Stolojan.

La acestea, conform , se mai adaugă veniturile de la Banca Mondială și de la Parlamentul European. Conform , după împlinirea vârstei de 63 de ani, europarlamentarii au dreptul la o pensie de aproximativ 5.497 de euro.

Controversata naționalizare a valutei

Ca premier, în mandatul 1991 – 1992, Theodor Stolojan a rămas în amintirea românilor, drept cel care a naționalizat valuta firmelor și a populației. A fost o măsură controversată, având în vedere inflația din acea perioadă și veniturile reduse ale românilor. Într-o singură zi, din dispoziția guvernului Stolojan, românii au fost obligați să-și schimbe valuta, în favoarea statului la un curs arbitrar care nu avea legătură cu piața reală.

Urmarea a fost că leii pe care i-au primit în schimbul dolarilor americani și a mărcilor germane s-au devalorizat rapid, sub presiunea inflației, iar economiile s-au evaporat pur și simplu.

A fost o lovitură pentru multe societăți comerciale dar și pentru populația care avea încredere în statul român.