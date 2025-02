Țoiu: PSD și PNL au făcut scut în jurul lui Vicol și au blocat sesizările USR ce o vizau / Ce altă companie condusă de cineva care n-are legătură cu PSD și PNL își permite să ajungă la datorii de 10 milioane de euro și să n-aibă poprire pe conturi? (VIDEO)

Deputata USR Oana Țoiu a declarat miercuri, pentru B1 TV, că PSD și PNL s-au opus inițiativelor USR în Parlament ca Laura Vicol să dea explicații pe subiectul Nordis.

Țoiu a mai afirmat că Nordis are datorii la statul român de peste 15 milioane de euro și a întrebat: „Ce altă companie din România înființată și condusă de cineva care n-are legătură cu PSD și PNL își permite să ajungă la datorii de peste 10 milioane de euro și să n-aibă poprire pe cotnuri și ?”.

Amintim că Laura Vicol a fost parlamentar PSD în legislatura trecută și șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

PSD și PNL s-au făcut scut s-o apere pe Vicol, acuză Țoiu (USR)

„Noi, grupul parlamentar USR, nu doar că am vorbit despre cazul Nordis, ci am depus o sesizare, în momentul în care dna Laura Vicol era președinta Comisiei Juridice, pentru că am considerat că trebuie verificat dacă deciziile pe care le ia din rolul respectiv îi susțin în piața comercială soțul, activitatea comercială a soțului dumneaei. Moment în care dl Marcel Ciolacu a dat acest ordin pe unitate în PSD și, de altfel, și PNL-ul a stat bloc s-o protejeze pe dna Vicol.

A fost o ședință cu ușile închise pentru presă, unde atât PSD, cât și PNL au votat împotriva sesizării noastre, deci practic au blocat și procesul de audiere și întrebări care ar fi urmat în Parlament legat de această folosire nepotrivită a rolului de parlamentar.

Să clarific ceva ce oricum toată lumea știe deja: nu există doar legile dnei Vicol, care doar prin semnătura sau rolul dumneaei să fi ajuns lege. Toate legile care sunt acum promulgate n-au putut să ajungă acolo decât prin voturile integrale ale PSD și PNL. Deci nu există să verifice ce a făcut dna Laura Vicol decât dacă, în același timp, au responsabilitatea să verifice cum au susținut-o cu voturile dumnealor. Ea de una singură nu a putut să treacă nicio lege!”, a explicat deputata USR.

Țoiu, despre PSD, PNL și… datoriile Nordis la statul român

„Și mai e ceva ce premierul Ciolacu a spus azi în Parlament și e…. greșit! pentru că a plătit aceste zboruri, deși aceste zboruri sunt integral plătite din bani privați. Și dacă facturile sunt adevărate, și dacă cumva dl Ciolacu a plătit 2.700 de euro, chiar și așa, acela e mai puțin de jumătate din costul real al zborului, că avionului.

Și din moment ce Nordis e dator statului român peste 80 de milioane de lei, deci peste 15 milioane de euro, evident că restul banilor pe care Nordis i-a dat pe avioanele private cu care au zburat dnul Ciolacu, Grindeanu sunt, de fapt, din banii pe care-i datora în taxe și impozite statului român.

Spuneți-mi ce altă companie din România înființată și condusă de cineva care n-are legătură cu PSD și PNL își permite să ajungă la datorii de peste 10 milioane de euro și să n-aibă poprire pe conturi și verificări de la ANAF?”, a mai declarat Oana Țoiu, pentru B1 TV.