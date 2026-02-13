B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent

Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent

Adrian A
13 feb. 2026, 11:08
Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent
Cuprins
  1. Fifor cere evaluarea premierului Bolojan
  2. Câciu știe sigur că Bolojan e incompetent

După ce șeful PSD, Sorin Grindeanu, l-a amenințat pe Bolojan că guvernarea se duce de râpă, și alte nume grele din partid sar șa gâtul premierului.

Fifor cere evaluarea premierului Bolojan

„Imaginați-vă un pacient intrat într-o sală de operație pentru o intervenție chirurgicală absolut banală. În locul unei echipe de chirurgi, în sală apare cineva cu o bardă. Încruntat nefiresc, sigur pe el, nu ezită, aplică „tratamentul” cu convingerea că știe exact ce face.
Taie, taie, taie… În timp ce loviturile continuă, aparatele încep să indice degradarea funcțiilor vitale. Apoi vine semnalul critic.
Stop. Pacientul a intrat în stop.
Din acest punct nu mai există dezbatere teoretică. Nu mai analizezi justificări, nu mai cântărești intenții. Te întrebi dacă îl lași pe omul cu barda fără nicio pregătire medicală să continue sau dacă îl oprești și aduci în sală urgent medici capabili să salveze pacientul.
Azi INS confirmă două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului: România în recesiune tehnică. Zona explicațiilor tehnice se închide. România a intrat oficial în recesiune. Începe evaluarea politică. Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei României.
Miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență aproape a ucis pacientul. Liderul care a justificat duritatea prin stabilitate a reușit doar blocarea economiei, sărăcirea românilor, afectarea profundă a coeziunii sociale având ca rezultat vulnerabilizarea strategică a României.
În politică, ruptura dintre promisiune și rezultat are efecte devastatoare.
Pentru că, dincolo de simboluri, recesiunea tehnică pune în mișcare mecanisme economice concrete.
Efectul Bolojan? Veniturile bugetare s-au comprimat, investițiile private intră în așteptare, consumul se prăbușește, companiile își reduc planurile de extindere, iar finanțarea tinde să se scumpească.”, scrie Mihai Fifor, președinte PSD Arad, fost ministru al Apărării.

Câciu știe sigur că Bolojan e incompetent

Contracția este majoră!
Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru ca Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economica si adoptarea bugetului în decembrie!
Bolojan a bagat România în gard!
Din punctul meu de vedere este cel mai slab premier din istorie.
Alții ar fi spus ca e incompetent”, scrie scurt fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu.
Tags:
Citește și...
ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
Politică
ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial
Politică
Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Politică
Dragos Sprînceană a dezvăluit motivul pentru care l-a invitat pe Călin Georgescu la Mar-a-Lago: „Este singurul pe care l-am rugat eu să vină, dar m-a refuzat”
Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
Politică
Radu Miruță vrea integrarea industriei românești de apărare în lanțurile europene de producție. Ce șanse are România să devină furnizor în marile proiecte europene
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Politică
Nicușor Dan, despre numirile la vârful parchetelor și serviciilor secrete: De ce sunt amânate deciziile și ce a spus despre Marius Voineag
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Politică
Nicușor Dan a explicat în ce condiții ar putea participa la reuniunea Consiliului Păcii propus de Donald Trump: „Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator”
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Politică
Nicușor Dan, semnal de alarmă după reuniunea informală a Consiliului European. Ce se întâmplă cu economia UE și viitorul NATO: „S-au spus niște lucruri dureroase”
Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
Politică
Nicușor Dan, despre trecerea României la euro: „E benefică”. De când ar putea fi posibil acest lucru
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Politică
Reacția lui Nicușor Dan, după ce CCR a amânat pentru a cincea oară decizia privind pensiile speciale: „Evident că e o tergiversare, o vedem cu toții”
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Politică
Ce a negociat președintele României cu liderii europeni. Nicușor Dan, declarații după summitul din Belgia: „S-a vorbit de piața unică” (VIDEO)
Ultima oră
10:40 - Marco Rubio reafirmă angajamentul SUA față de Europa și NATO
10:37 - ULTIMA ORĂ: Reacția lui Ilie Bolojan după ce am intrat în recesiune tehnică. Premierul vede o creștere economică și ne spune că nu înțelegem
10:35 - Operațiune de compromitere a liderului opoziției maghiare. Ce pune la cale Viktor Orban înainte de alegeri
10:32 - Cum să reorganizezi cu succes o companie? 5 sfaturi de urmat
10:13 - ULTIMA ORĂ: Am intrat în recesiune, toți ochii se uită spre Bolojan. Ca și cum nu ar fi fost la guvernare, șeful PSD îl amenință direct pe premier
09:55 - România a intrat în recesiune tehnică. Produsul Intern Brut a scăzut cu aproape 2%. Ce se întâmplă acum
09:51 - Peste 40% dintre decesele cauzate de cancer vor crește până în 2040. Iată ce arată datele pentru România și Europa
09:47 - Atac armat la o universitate americană. Autoritățile au raportat doi morți și un rănit
09:18 - Judecătoarea Ionela Tudor – „m-a sunat Lia”- este pensionară. Președintele a semnat decretul oficial
09:09 - Vremea, 13 februarie: ploi în Dobrogea, ceață în București. Iată prognoza meteo