Tot PSD-ul îl atacă pe Ilie Bolojan. Unii cer evaluarea premierului, alții sunt convinși că e incompetent

După ce șeful PSD, , l-a amenințat pe Bolojan că guvernarea se duce de râpă, și alte nume grele din partid sar șa gâtul premierului.

Fifor cere evaluarea premierului Bolojan

„Imaginați-vă un pacient intrat într-o sală de operație pentru o intervenție chirurgicală absolut banală. În locul unei echipe de chirurgi, în sală apare cineva cu o bardă. Încruntat nefiresc, sigur pe el, nu ezită, aplică „tratamentul” cu convingerea că știe exact ce face. Taie, taie, taie… În timp ce loviturile continuă, aparatele încep să indice degradarea funcțiilor vitale. Apoi vine semnalul critic. Stop. Pacientul a intrat în stop.

Din acest punct nu mai există dezbatere teoretică. Nu mai analizezi justificări, nu mai cântărești intenții. Te întrebi dacă îl lași pe omul cu barda fără nicio pregătire medicală să continue sau dacă îl oprești și aduci în sală urgent medici capabili să salveze pacientul. Azi INS confirmă două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului: România în recesiune tehnică. Zona explicațiilor tehnice se închide. România a intrat oficial în recesiune. Începe evaluarea politică. Iar evaluarea va avea inevitabil un nume, unul cu care acest episod va intra în literatura de specialitate: efectul Ilie Bolojan asupra economiei României. Miracolul de la Bihor, care a promis ordine și competență aproape a ucis pacientul. Liderul care a justificat duritatea prin stabilitate a reușit doar blocarea economiei, sărăcirea românilor, afectarea profundă a coeziunii sociale având ca rezultat vulnerabilizarea strategică a României. În politică, ruptura dintre promisiune și rezultat are efecte devastatoare. Pentru că, dincolo de simboluri, recesiunea tehnică pune în mișcare mecanisme economice concrete. Efectul Bolojan? Veniturile bugetare s-au comprimat, investițiile private intră în așteptare, consumul se prăbușește, companiile își reduc planurile de extindere, iar finanțarea tinde să se scumpească.”, scrie Mihai Fifor, președinte PSD Arad, fost ministru al Apărării.

Câciu știe sigur că Bolojan e incompetent

Contracția este majoră! Iar trimestrul I 2026 este tot pe minus pentru ca Bolojan a refuzat aplicarea planului de stimulare economica si adoptarea bugetului în decembrie!