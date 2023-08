Tragedia din 2 Mai. Predoiu: Am trimis Corpul de control pentru investigarea întregului lanț de evenimente / E esențială condamnarea marilor dealeri, care trebuie făcută indiferent de complicități și conexiuni (VIDEO)

Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne, susține o declarație de presă pe tema accidentului din 2 Mai, accident produs de un tânăr de 19 ani aflat și care s-a soldat cu moartea a altor doi tineri.

Declarațiile sunt făcute în contextul în care șoferul fusese oprit în trafic de poliţişti cu circa trei ore înainte de producerea accidentului, dus la secție și lăsat apoi să plece. Asta deși asupra sa El fusese testat atunci doar pentru alcool. Rezultatul fiind negativ.

Declarațiile susținute de Cătălin Predoiu:

Vreau să mă asigur că e lămurit complet adevărul. Orice neglijență în cursul anchetei va fi supusă rigorilor legii

Am dispus un control complet, făcut de Corpul de control al ministrului pentru investigarea întregului lanț de evenimente În funcție de concluzii, care vor fi făcute publice, vor fi formulate propuneri

Solicit din nou structurilor de poliție și parchet să abordeze energic, frontal și direct fenomenul traficului și consumului de droguri. Sancționarea consumatorilor e esențială. E esențială și identificarea și condamnarea marilor dealeri, care trebuie făcută indiferent de complicități și conexiuni.

Sunt în curs planuri operative de combatere a acestor flageluri. Trebuie să fim conștienți că după zeci de ani în care flagelul drogurilor a fost abordat marginal, lupta va fi una de durată. Voi folosi toate forțele cu competențe legale din MAI

Toate întrebările cu caracter tehnic vor fi lămurite transparent, rapid, de Corpul de control

Predoiu: Legislație există, trebuie pusă în aplicare

Întrebat dacă are vreun sentiment de vinovăție, Predoiu a răspuns: „Am sentimentul și conștiința că din prima clipă în care am sosit la minister am stabilit ca prioritate lupta cu drogurile”.

„Ceea ce investigăm acolo e dacă lucrurile s-au desfășurat profesional și în acord cu legea. A trage concluzii acum ar fi neprofesionist.

Avem legislație și strategii, trebuie puse în aplicare, iar instituțiile să se coordoneze. Nu e exclusă o modificare de legislație, dar acum există suficientă legislație, trebuie doar pusă în aplicare. Resursele pot fi alocate într-un an bugetar – doi. Pregătirea profesională durează”, a continuat acesta.

Predoiu: Tot lanțul cauzal a contribuit la producerea accidentului tragic

Întrebat dacă va fi demisă conducerea IPJ Constanța, ministrul de Interne a răspuns: „Deocamdată aștept acest control. Dacă se va impune, n-o să am nicio ezitare. Dar vreau să mergem pe lege, profesionist. Tot lanțul cauzal a contribuit la producerea tragediei: de la fapta autorului, la tot ce a fost în jurul lui, familie, instituțiile statului etc.”.