B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)

Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)

Adrian A
06 nov. 2025, 13:01
Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Traian Băsescu despre Primăria Capitalei
  2. Preferatul fostului președinte

Traian Băsescu intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Nu candidează, dar analizează cursa, care e abia la început.

Ce spune Traian Băsescu despre Primăria Capitalei

Fostul președinte a comentat pe scurt începutul bătăliei pentru Primăria Capitalei. Și pare destul de pesimist când vede ce ofertă au candidații. Fostul șef al statului a rememorat și momentul în care era primar, Iar premierul de la acea vreme, Adrian Năstase, a împărțit banii Primăriei Generale la sectoare. Asta pentru a-i lua lui Băsescu din atribuții.

„Nu știu cu ce o să vă alegeți, dar dacă nu se revine la București ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres. Dacă vă aduceți aminte, când eram eu primar, Adrian Năstase a spart bugetul Primăriei Capitalei și l-a dus la sectoare. Dacă rămâne tot așa, sectoarele o să pună panseluțe și Primăria Capitalei o să plătească subvenția la RATB și la încălzire și cam asta e tot.”, a spus Traian Băsescu.

Preferatul fostului președinte

Cât despre o preferință pentru vreun candidat, din cei pe care îi știm până acum, fostul șef al statului nu a vrut să facă nicio dezvăluire.

„N-aș avea încă. Să vedem mai întâi cine candidează.”, spune Traian Băsescu.

Până acum, principalii candidați care și-au anunțat oficial intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei sunt Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. Însă perioada pentru depunerea candidaturilor începe abia pe 11 noiembrie. Iar schimbări pot fi multe.

Tags:
Citește și...
Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. “Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026”
Politică
Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. “Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026”
Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE
Politică
Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE
Anca Alexandrescu și George Simion, acuzați de manipulare. Scandal în blocurile din sectorul 6. Reacția lui Ciprian Ciucu (VIDEO)
Politică
Anca Alexandrescu și George Simion, acuzați de manipulare. Scandal în blocurile din sectorul 6. Reacția lui Ciprian Ciucu (VIDEO)
Sondaj Inscop: AUR a scăzut la sub 40%, pentru prima oară după prezidențiale. PSD, în ușoară creștere. Cum s-au schimbat preferințele românilor
Politică
Sondaj Inscop: AUR a scăzut la sub 40%, pentru prima oară după prezidențiale. PSD, în ușoară creștere. Cum s-au schimbat preferințele românilor
Daniel Băluță, apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Cred că este cazul să avem mai mult respect” (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță, apel la fair-play în campania electorală pentru Primăria Capitalei: „Cred că este cazul să avem mai mult respect” (VIDEO)
Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la Forumul NATO: „Reînarmarea nu este o alegere, este o necesitate. România este mai apărată ca oricând și pregătită să-și asume un rol tot mai puternic pe Flancul Estic și pentru propria sa securitate” (VIDEO)
Daniel David: „Evaluarea Națională e prea îngustă și prea punctuală”. Ce reformă pregătește ministrul
Politică
Daniel David: „Evaluarea Națională e prea îngustă și prea punctuală”. Ce reformă pregătește ministrul
România are nevoie de o armată profesionistă și solidă. Mesajul consilierului prezidențial Radu Burnete înainte de NATO Industry Forum
Politică
România are nevoie de o armată profesionistă și solidă. Mesajul consilierului prezidențial Radu Burnete înainte de NATO Industry Forum
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”
Politică
Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
Politică
Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor
Ultima oră
13:13 - Mihai Trăistariu se reinventează și pornește pe un nou drum artistic. Ce preț are un tablou pictat de el
13:12 - Incident grav în București: Un cablu de tramvai a căzut peste un om aflat pe trotuar. Traficul, blocat în zonă. Cum s-a întâmplat totul
12:55 - Câți bugetari vor fi dați afară. Dispute aprinse în coaliția de guvernare. “Dacă nu decidem săptămâna viitoare, nu se mai poate face nimic pentru 2026”
12:39 - Românii care trăiesc în Germania, șocați de legile bizare. Ce reguli absurde le aduc amenzi uriașe (VIDEO)
12:30 - Rareș Bogdan, implicat în rețeaua rezerviștilor lui Georgescu. Ce a discutat europarlamentarul cu generalii SIE
12:13 - Concedieri masive la OMV Petrom. Câți români vor fi dați afară în următoarea perioadă
11:49 - Dani Mocanu merge la pușcărie. Manelistul, condamnat pentru tentativă de omor
11:48 - Carnea de porc, tot mai scumpă înainte de Crăciun. Cât plătesc românii în magazine și la țărani în 2025
11:43 - S-a îmulțit numărul „fugarilor” în România: Tehnica pe care o folosesc „clienții” care mănâncă fără să achite nota la restaurante: “Ne-am săturat!”
11:29 - Orice investiție trebuie protejată. Cum te ajută ordinele Stop‑Loss și Take‑Profit?