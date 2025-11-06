Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)

Traian Băsescu intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Nu candidează, dar analizează cursa, care e abia la început.
Fostul președinte a comentat pe scurt începutul bătăliei pentru Primăria Capitalei. Și pare destul de pesimist când vede ce ofertă au candidații. Fostul șef al statului a rememorat și momentul în care era primar, Iar premierul de la acea vreme, Adrian Năstase, a împărțit banii Primăriei Generale la sectoare. Asta pentru a-i lua lui Băsescu din atribuții.
„Nu știu cu ce o să vă alegeți, dar dacă nu se revine la București ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres. Dacă vă aduceți aminte, când eram eu primar, Adrian Năstase a spart bugetul Primăriei Capitalei și l-a dus la sectoare. Dacă rămâne tot așa, sectoarele o să pună panseluțe și Primăria Capitalei o să plătească subvenția la RATB și la încălzire și cam asta e tot.”, a spus Traian Băsescu.
Cât despre o preferință pentru vreun candidat, din cei pe care îi știm până acum, fostul șef al statului nu a vrut să facă nicio dezvăluire.
„N-aș avea încă. Să vedem mai întâi cine candidează.”, spune Traian Băsescu.
Până acum, principalii candidați care și-au anunțat oficial intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei sunt Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu. Însă perioada pentru depunerea candidaturilor începe abia pe 11 noiembrie. Iar schimbări pot fi multe.