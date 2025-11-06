Traian Băsescu, în bătălia pentru Primăria Capitalei. Ce spune fostul președinte despre candidați (VIDEO)

Traian Băsescu intră în lupta pentru Primăria Capitalei. Nu candidează, dar analizează cursa, care e abia la început.

Ce spune Traian Băsescu despre Primăria Capitalei

Fostul președinte a comentat pe scurt începutul bătăliei pentru Primăria Capitalei. Și pare destul de pesimist când vede ce ofertă au candidații. Fostul șef al statului a rememorat și momentul în care era primar, Iar premierul de la acea vreme, Adrian Năstase, a împărțit banii Primăriei Generale la sectoare. Asta pentru a-i lua lui Băsescu din atribuții.

„Nu știu cu ce o să vă alegeți, dar dacă nu se revine la București ca un oraș cu o administrație unică, nu va fi un mare progres. Dacă vă aduceți aminte, când eram eu primar, Adrian Năstase a spart bugetul Primăriei Capitalei și l-a dus la sectoare. Dacă rămâne tot așa, sectoarele o să pună panseluțe și Primăria Capitalei o să plătească subvenția la RATB și la încălzire și cam asta e tot.”, a spus .

Preferatul fostului președinte

Cât despre o preferință pentru vreun candidat, din cei pe care îi știm până acum, fostul șef al statului nu a vrut să facă nicio dezvăluire.

„N-aș avea încă. Să vedem mai întâi cine candidează.”, spune Traian Băsescu.

Până acum, principalii candidați care și-au anunțat oficial intrarea în cursa pentru Primăria Capitalei sunt Ciprian Ciucu, Daniel Băluță, Cătălin Drulă și . Însă perioada pentru depunerea candidaturilor începe abia pe 11 noiembrie. Iar schimbări pot fi multe.