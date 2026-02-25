Reforma lui Ilie Bolojan, ușor de evitat? Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, atrage atenția că schimbările pregătite de Guvernul Bolojan în administrația publică riscă să nu producă efectele dorite. Edilul susține că legislația permite autorităților locale să respecte formal noile reguli, fără ca reducerea cheltuielilor să fie una reală.

Potrivit acestuia, unele primării ar putea găsi soluții perfect legale pentru a evita impactul reformei asupra aparatului administrativ.

De ce spune primarul că reforma nu va avea efectele dorite

Edilul consideră că măsurile anunțate nu atacă problemele structurale ale administrației publice, ci doar încearcă o corecție superficială.

„Eu cred că trebuia să fie mai profundă. Nu facem altceva decât să dăm cu un burete peste crusta prinsă pe buboiul acesta numit administrație publică centrală și locală. Eu vă spun că măsura în sine nu își va atinge scopul, pentru că la nivelul consiliilor locale ai posibilitatea legală de a te eschiva acestei măsuri prin crearea unei societăți comerciale aflate în subordinea consiliului. Nu doar că muți niște oameni dintr-o parte în alta, dar, per ansamblu, costul efectiv crește”, a declarat Ionuț Pucheanu, potrivit .

În opinia sa, mutarea angajaților din instituțiile publice în societăți aflate în subordinea consiliilor locale ar putea deveni metoda prin care posturile dispar doar pe hârtie.

Reforma lui Ilie Bolojan, ușor de evitat? Ce prevede reforma anunțată de premierul Ilie Bolojan

Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat o Ordonanță de Urgență care vizează reducerea aparatului bugetar și limitarea cheltuielilor de personal din administrația centrală și locală.

Printre principalele măsuri incluse în actul normativ se numără:

reducerea cu 30% a numărului maxim de posturi din unitățile administrativ-teritoriale, raportat la populație;

reorganizarea aparatului de specialitate al primarilor și consiliilor județene până la 1 iulie 2026;

posibilitatea reducerii temporare a cheltuielilor salariale în 2026, urmând ca posturile să fie eliminate efectiv în 2027;

diminuarea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului;

desființarea funcției de inspector guvernamental;

reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal la nivelul administrației centrale, cu excepții pentru sănătate, educație, cultură și structurile de apărare.

Există riscul ca reforma administrativă să reducă doar formal posturile?

Criticile venite din partea unor aleși locali indică faptul că reforma administrativă propusă de Guvernul Bolojan ar putea genera reorganizări administrative fără economii reale la buget.

În practică, spun reprezentanții administrației locale, personalul ar putea fi transferat către entități subordonate autorităților locale, ceea ce ar menține sau chiar crește costurile totale suportate din bani publici.