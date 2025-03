Tudorel Toader, despre candidatura lui Georgescu la prezidențiale: „BEC examinează din punct de vedere legal şi probabil nu va găsi impedimente”

Fostul judecător al Curții Constituționale, Tudorel Toader, susține că argumentele utilizate pentru a o exclude pe Diana Șoșoacă din cursa prezidențială anul trecut ar putea fi aplicate și în cazul lui Călin Georgescu.

Conform , Toader a explicat că, în prezent, Georgescu nu are nicio interdicție legală de a candida la alegerile din 4 mai. „El are interdicţiile pe care le-a stabilit procurorul, prin măsura controlului judiciar. El poate candida, spune că are strânse semnăturile. Problema este dacă BEC îi va admite sau dacă instanţa de contencios constituţional va admite”, a declarat Toader.

CCR va lua în considerare acuzațiile penale

Fostul ministru al Justiției consideră că, deși în acest moment aspectele penale nu împiedică formal candidatura, judecătorii Curții Constituționale vor lua în calcul și acest element. „Să fim realiști, chiar dacă penalul nu influenţează astăzi, când vorbim, candidatura la prezidenţiale, judecătorii constituţionali vor ţine seama de această latură a cercetării penale, această acuzaţie care este adusă”, a explicat el.

Candidaturile trebuie validate mai întâi de Biroul Electoral Central (BEC), care analizează aspectele legale. „BEC examinează din punct de vedere legal şi probabil nu va găsi impedimente. Am convingerea că cineva va contesta la Curtea Constituţională şi că instanţa de contencios constituţional, atunci, va pune în balanţă toate aceste abordări, toate aceste acuze şi va decide în lumina exigenţelor constituţionale”, a precizat Tudorel Toader.

Posibilă contestare la Curtea Constituțională

Toader consideră că situația actuală este „mai complicată decât în decembrie”, atunci când primul tur al alegerilor prezidențiale a fost anulat. „Mai avem câteva zile până se clarifică procedura de depunere a candidaturilor. Din punctul meu de vedere, ne îndreptăm spre normalitate, chiar dacă unii vor suferi. Românii vor alege unul dintre candidaţi”, a spus el.

Întrebat dacă toți cei care și-au anunțat candidatura vor fi acceptați, fostul ministru al Justiției a subliniat că „Curtea Constituţională va filtra, nu cred că va permite tuturor. De exemplu, Diana Soşoacă, dacă va candida din nou, e clar că nu îi va permite să candideze”.

Un posibil nou scenariu similar cu cel din decembrie

Dacă nimeni nu va contesta candidatura lui Georgescu la CCR, Toader sugerează că ar putea interveni Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). „Se poate repeta scenariul din decembrie, CSAT să vină cu ceva în plus, să pună pe masa CCR obiecții, critici la adresa unui candidat și Curtea trebuie să le examineze. Dar eu am convingerea că cineva va contesta”, a adăugat el.