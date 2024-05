Tudose, critici la adresa lui Ciucă, după ce Ciolacu a vorbit despre „doi-trei liberali care ţipă ca piţigoii”: „Nu-i din filmul ăsta. Dacă PNL iese prost la alegerile europarlamentare, nu va mai fi preşedintele PNL”

După ce premierul Marcel Ciolacu marți că niciun PSD-ist nu l-a atacat pe preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, deși sunt doi-trei liberali care „ţipă ca piţigoii”, a apărut și în PSD o primă voce care a lansat critici la adresa liderului liberalilor.

Mihai Tudose, critici la adresa lui Ciucă

Este vorba despre europarlamentarul Mihai Tudose care a spus că actualul lider al PNL, Nicolae Ciucă, nu e potrivit pentru lumea politică și nu îl vede candidat la prezidențiale, fiind în pericol să piardă și șefia partidului după alegerile din 9 iunie.

„Dânsul nu-i pentru chestia asta. (…) nu-i din filmul ăsta. O viaţă a făcut altceva”, a spus Mihai Tudose în cadrul unui interviu pentru Prima News, citat de .

Mihai Tudose a spus nu doar că nu îl vede pe Nicolae Ciucă prezidențiabil, dar și că ar putea să piardă șefia PNL:

„Dacă PNL iese prost la alegerile europarlamentare, domnul Ciucă nu va mai fi preşedintele PNL, hai să fim serioşi!”.

Ce a declarat Ciolacu

Ciolacu a spus că PSD a scos PNL din mocirlă odată cu formarea coaliției de guvernare: „Sper să nu-l deranjez pe domnul Nicolae Ciucă. Eu împreună cu domnul Nicolae Ciucă și pe urmă prin votul colegilor noștri am decis să avem o coaliție până la finalul anului 2024 și să aducem României o stabilitate. O spun fără nicio reținere, într-un moment complicat al PNL. Cam intraseră într-o mocirlă cu o guvernare de dreapta dezastruoasă”, a declarat Ciolacu, la Digi 24.

Premierul a spus că în PSD a existat o linie roșie, ca Nicolae Ciucă să nu fie atacat: „A fost un gentlemen agreement şi un respect. Şi am avut nişte principii de la care am plecat şi am avut o linie roşie, nu neapărat trasată. Nu aţi văzut niciun PSD-ist să îl atace pe Nicolae Ciucă”, a spus Marcel Ciolacu.

El a afirmat marți că niciun PSD-ist nu l-a atacat pe preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, deși sunt doi-trei liberali care „ţipă ca piţigoii, dar o să le treacă”.