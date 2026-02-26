B1 Inregistrari!
Politică

ULTIMA ORĂ: Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când preia conducerea Ambasadei

Adrian A
26 feb. 2026, 10:22
ULTIMA ORĂ: Noul ambasador al SUA în România a depus jurământul. Când preia conducerea Ambasadei
Sursă foto: Facebook/U.S. Embassy Bucharest
Cuprins
  1. Anunțul Ambasadei SUA în România
  2. A trecut aproape un an de când Trump l-a nominalizat

Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al SUA în România și va prelua oficial funcţia după ce îşi va prezenta scrisorile de acreditare preşedintelui României.

Anunțul Ambasadei SUA în România

„Darryl Nirenberg a depus jurământul în calitate de ambasador al Statelor Unite în România. Ambasada Statelor Unite la București așteaptă cu interes să colaboreze sub conducerea sa pentru a aprofunda parteneriatul puternic și durabil dintre Statele Unite și România.
El își va prelua oficial funcția după prezentarea scrisorilor de acreditare președintelui României.”, transmite Ambasada Statelor Unite la București.

A trecut aproape un an de când Trump l-a nominalizat

Preşedintele american Donald Trump a anunţat, în 25 mai 2025 că Darryl Nirenberg va fi noul ambasador al SUA la Bucureşti. Acesta are o experienţă de 40 de ani şi va continua să susţină interesele SUA în România.

”Darryl are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. Un mândru absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Washington, Darryl a fost şi va continua să fie un susţinător neobosit al agendei mele America First.

El ne va ajuta să consolidăm legăturile noastre cu România, să susţinem parteneriatul nostru militar, să promovăm şi să apărăm interesele economice şi de securitate ale Americii în străinătate.”, a transmis atunci Donald Trump.

Nirenberg a fost nominalizat oficial în 18 iunie 2025, iar în 19 decembrie a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului Statelor Unite.

